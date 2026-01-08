Serikspor, Gjoko Spasov'u Kiralık Olarak Transfer Etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Serikspor, Kuzey Makedonyalı 19 yaşındaki oyuncu Gjoko Spasov'u kiralık olarak transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, forvet ve sol kanat mevkisinde forma giyen Gjoko Spasov ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzalamıştır." ifadesine yer verildi.