Spor

Serikspor, Gjoko Spasov'u Kiralık Olarak Transfer Etti

08.01.2026 20:22
Serikspor, Kuzey Makedonyalı forvet Gjoko Spasov ile sezon sonuna kadar kiralık sözleşme imzaladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Serikspor, Kuzey Makedonyalı 19 yaşındaki oyuncu Gjoko Spasov'u kiralık olarak transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, forvet ve sol kanat mevkisinde forma giyen Gjoko Spasov ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzalamıştır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

