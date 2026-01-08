Serikspor, Nijeryalı İki Oyuncu Transfer Etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Serikspor, Nijeryalı oyuncular Joseph Okoro ile Raymond Adeola'yı kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, stoper, ön libero mevkisinde forma giyen Joseph Okoro ile forvet ve sol kanat mevkisinde forma giyen Raymond Adeola ile 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. " ifadesine yer verildi.