Balıklıgöl'de serin hava yoğunluğu - Son Dakika

Balıklıgöl'de serin hava yoğunluğu

-Serin havayı fırsat bilenler Balıklıgöl'e akın etti

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da kavurucu sıcakların yerini serin havaya bırakmasıyla birlikte vatandaşlar hafta sonunu fırsat bilip Balıklıgöl'e akın etti.

Türkiye'nin en sıcak illerinin başında gelen ve yaz aylarında ortalama hava sıcaklığı 40 derece olan Şanlıurfa'da vatandaşlar serin havanın tadını çıkarıyor. Şanlıurfalılar ve aileleriyle birlikte çevre illerden gelen vatandaşlar, Balıklıgöl'ü geziyor. Dini ve tarihi mekanda gezen vatandaşlar, namaz kılıp dua ediyor. Balıklara yem veren vatandaşlar hatıra fotoğrafı çekmeyi de ihmal etmiyor.