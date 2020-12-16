Serkan Keleşer: "Bulaşık sektöründe de BORON'dan önce ve BORON'dan sonra diye konuşulacak" - Son Dakika

BORON Bulaşık Temizlik Ürünleri Tanıtım Toplantısı

Toplantı salonu ve toplantıya katılanlardan görüntüler

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Keleşer'in konuşması

Çağrı Çelik'in konuşması BORON bulaşık temizlik ürünleri tanıtıldı

ANKARA - Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Keleşer, BORON Bulaşık Temizlik Ürünleri Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Keleşer, sektörde ve dağıtım kanallarında yer almanın zor ve mücadele gerektiren bir iş olduğuna dikkati çekerek, 2019'da yüzde 8'in üzerinde pay sahibi olduklarını ve 8 buçuk milyondan fazla ürün sattıklarını söyledi.

Temizlik sektöründe BORON'un satışa sunulmasının ardından piyasanın değiştiğini ifade eden Keleşer, şöyle devam etti:

"Ürünümüzde koku, parlak beyazlık ve köpük yok. BORON'un lansmanı yapıldıktan sonra piyasa, kokusuz ürün üretmeye başladı. Bu da BORON'dan önce ve BORON'dan sonra tabirinin gerçekleşmesi demek. Aynı şekilde BORON bulaşık temizlik ürünlerimizde de iddialıyız. Bulaşık sektöründe de BORON'dan önce ve sonra tabirini kullanacağız. Ürün için yaklaşık bir buçuk yıldır uğraşıyoruz. Bu piyasadaki altıncı ürünümüz. Bakanımızın 'doğallıktan vazgeçmeyin, maliyet önemli değil' talimatıyla her seferinde ürünümüzün kalitesini artırdık."