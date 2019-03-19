Son Dakika Haberleri: Serkan Yazıcı'dan Şehitlere Vefa Ziyareti

Serkan Yazıcı'dan Şehitlere Vefa Ziyareti

1 saat önce

Cumhur ittifakı AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, Çanakkale zaferinin 104.yıl dönümünde Gelibolu yarımadasını ziyaret ederek 1915 yılında kahramanlık destanı yazan şehitlerimizi mezarları başında andı.

Serkan Yazıcı'dan Şehitlere Vefa Ziyareti, System.String[]
Cumhur ittifakı AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, Çanakkale zaferinin 104.yıl dönümünde Gelibolu yarımadasını ziyaret ederek 1915 yılında kahramanlık destanı yazan şehitlerimizi mezarları başında andı.

Yazıcı, " 18 Mart 1915'te, sırtlarında milletinin onuru, zaman, mekan ve sözlerin tükendiği yerde, metrekareye 6 bin merminin düştüğü yerde, geri dönmeyeceklerini bilerek gittiler. Ruhları şad olsun." dedi.

Cumhur ittifakı AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, Çanakkale zaferinin 104.yıl dönümünde Gelibolu yarımadasını ziyaret ederek 1915 yılında kahramanlık destanı yazan şehitlerimizi mezarları başında andı. Yazıcı, " 18 Mart 1915'te, sırtlarında milletinin onuru, zaman, mekan ve sözlerin tükendiği yerde, metrekareye 6 bin merminin düştüğü yerde, geri dönmeyeceklerini bilerek gittiler. Ruhları şad olsun." dedi. Çanakkale şehitliğini ziyareti esnasında karşılaştığı Gazeteci İsmail Küçükkaya tarafından sunulan 'Çalar saat Çanakkale özel programına davet edilen Yazıcı, canlı yayın konuğu oldu. Serkan Yazıcı, programda İsmail Küçükkaya'nın Çanakkale zaferi, sporcu kişiliği ve babası rahmetli İbrahim Yazıcı'nın Bursaspor başkanlığı konusundaki sorularını yanıtladı. Daha sonra Marmaris'e dönen Yazıcı, Kızılay ve bir özel otelin ortak gerçekleştirdiği Çanakkale Şehitleri adına yapılan Kan Bağışı Kampanyasına katılarak kan verdi. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 11:29 Kaynak: İHA

AK Parti, Marmaris, Çanakkale, Serkan Yazıcı, Politika
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