Serkan Yıldırım: "Bilecik Adalet Binası\'nın yapım ihalesini bugün gerçekleştiriyoruz"

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik Adalet Binası'nın yapım ihalesinin bugün gerçekleşeceğini duyurdu.

Bilecik'te Adalet Binası yapım ihalesi bugün gerçekleştiriliyor. Adalet hizmetlerine erişimi daha güçlü, hızlı ve nitelikli hale getirmesi hedeflenen proje, modern yapısı ve teknik donanımıyla dikkat çekiyor. Toplam 22 bin 100 metrekare kullanım alanına sahip olacak Bilecik Adalet Binası; bodrum, zemin ve 4 kattan oluşacak. Binada 45 hakim ve Cumhuriyet savcısı odası, 19 duruşma salonu, 100 kişilik toplantı ve konferans salonu ile 200 araçlık otopark yer alacak. Depreme dayanıklı olarak inşa edilecek adalet binasının, modern mimari anlayışıyla ve teknolojinin tüm imkanları kullanılarak donatılması planlanıyor.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Adalet hizmetlerimizin kalitesini artıracak, şehrimize değer katacak bu önemli yatırımın Bilecik'imize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu sürecin hayata geçirilmesinde başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç'a ve şehrimizin her meselesinde güçlü desteğini hissettiğimiz Milletvekilimiz Halil Eldemir'e teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK