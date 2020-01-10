Sermiyan Midyat'tan kumpas iddiası - Son Dakika
Son Dakika Magazin Sermiyan Midyat'tan kumpas iddiası - Son Dakika Magazin

Sermiyan Midyat'tan kumpas iddiası

6 saat önce

Oyuncu, film için anlaşma yaptığı yapımcıları suçladı: "Blackwell Productions şirketi bana kumpas kurdu.

Sermiyan Midyat'tan kumpas iddiası, System.String[]

Oyuncu, film için anlaşma yaptığı yapımcıları suçladı:


"Blackwell Productions şirketi bana kumpas kurdu. Film çekimi için beni Mersin'e çağırdılar. Çekimlerin 1 ay süreceği söylendi. 3 haftadır buradayım, tek kare kayıt yapılmadı. Sözleşmeye göre son 1 hafta kaldı ve bunlar doğacak haklarımı vermemek için bana iftira atıyorlar. Beni gittiğim üç ayrı mekanda takip ettirmişler. Benim ya da yardımcımın üzerinden herhangi bir madde çıkmadı. Sadece konaklamamız için tuttukları ve yedek anahtarının kendilerinde bulunduğu evde 1-2 gram uyuşturucu bulundu. Emniyette ifademi verdim. Bunlara dolandırıcılık, sahtekarlık ve kumpastan dava açacağım."


YAPIMCI: ASIL O BİZİ DOLANDIRDI


Blackwell Productions'ın sahibi İsmail Karakuyu ise Midyat'ın iddialarına şöyle yanıt verdi:


"Senaryoyu okumadan 'Hemen sözleşme yapalım, paramı peşin isterim' demişti. Anlaşmayı yaptık ama sete gelmedi. Telefonlarımıza çıkmayıp bir de bizi engelledi. Kendisi bir dolandırıcılık stratejisi geliştirmiş. Yeni yapımcılar buluyor, çekimlere başlaması gerekirken oyalıyor. Sözleşmedeki süreç bittikten sonra da 'Geçmiş olsun, paranın iadesi yok' diyor. Daha önceki firmayı da böyle kullanmış."

Mersin, Midyat, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 08:37 
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