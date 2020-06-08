Serpil Örümcer; Sanat dünyası vefasız

Bir dönemin 'Bayan Bacak' lakaplı ses ve sinema sanatçısı Serpil Örümcer'in yardımına iş insanı Erdoğan Uludağ koştu. 67 yaşında ki sanatçı Korona günlerinde sıkıntılı günler yaşadığını belirterek sanat dünyasının vefasız olduğunu söyledi.& ;& ;

Serpil Örümcer, "İş adamı Erdoğan Uludağ'ın asistanı aradı, sağolsunlar durumumla ilgilendiler.& ; Allah razı olsun, kiramı ödeyemiyordum sıkıntıdan kurtardılar beni, birikmiş faturalarımı ödedim. Gıda yardımı da yaptılar. Onlar yetişmeselerdi mahvolmuştum. Kiramı ödeyemeseydim evden çıkarırlardı beni." dedi.





BELEDİYEDEN KİRA YARDIMI DA KESİLMİŞ!..





Kira yardımının daha önce Akparti'li Küçükçekmece Belediyesi tarafından ödendiğini söyleyen Serpil Örümcer, CHP'nin seçimi kazanmasından itibaren kira yardımının da kesildiğini söyledi.

SAĞLIK SORUNLARIYLA BOĞUŞUYOR





Sanatçı Berkant'tan olan kızı Fulya'nın psikolojik sağlık sorunları olduğunu belirten Örümcer, torunları Berkant ve Onur'un öğrenci olduğunu belirterek hepsi ile kendisinin ilgilendiğini söyledi. Gizli şeker ve tansiyon rahatsızlığı olduğunu da belirten Örümcer, Korona günlerinde 67 yaşında olduğu için pazarda çalışamadığını belirtti.& ; Örümcer, "Bu yaştan sonra işte vermezler. Gençler çalışmıyor. Ben pazarda birşeyler satıp geçinmeye çalışıyordum, şimdi o da yok.." dedi.

BERKANT GURMELİĞE MERAKLI..





Torunları Berkant ve Onur'un sınavlara hazırlandığını söyleyen Serpil Örümcer; "Allah elden ayaktan düşürmesin, onları ben büyüttüm. Berkant çok güzel yiyecekler yapar. Gurmeliğe meraklı, gurme olmak istiyor.." dedi.