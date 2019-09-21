Serpil Timuray "HERoes: 100 Üst Düzey Kadın Yönetici" listesinde
1 saat önce
Vodafone Grubu Dünya İcra Kurulu Üyesi ve Avrupa Üst Yöneticisi (CEO) Serpil Timuray, iş hayatında kadın temsiliyetini artırmak için yaptıkları çalışmalarla rol model olarak gösterilen kadın liderlerin sıralandığı "HERoes: 100 Üst Düzey Kadın Yönetici 2019" listesine seçildi.
Vodafone Grubu Dünya İcra Kurulu Üyesi ve Avrupa Üst Yöneticisi (CEO) Serpil Timuray, iş hayatında kadın temsiliyetini artırmak için yaptıkları çalışmalarla rol model olarak gösterilen kadın liderlerin sıralandığı "HERoes: 100 Üst Düzey Kadın Yönetici 2019" listesine seçildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 01:55
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