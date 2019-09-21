Son Dakika Haberleri: Serpil Timuray "HERoes: 100 Üst Düzey Kadın Yönetici" listesinde
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Serpil Timuray "HERoes: 100 Üst Düzey Kadın Yönetici" listesinde

1 saat önce

Vodafone Grubu Dünya İcra Kurulu Üyesi ve Avrupa Üst Yöneticisi (CEO) Serpil Timuray, iş hayatında kadın temsiliyetini artırmak için yaptıkları çalışmalarla rol model olarak gösterilen kadın liderlerin sıralandığı "HERoes: 100 Üst Düzey Kadın Yönetici 2019" listesine seçildi.

Serpil Timuray

Vodafone Grubu Dünya İcra Kurulu Üyesi ve Avrupa Üst Yöneticisi (CEO) Serpil Timuray, iş hayatında kadın temsiliyetini artırmak için yaptıkları çalışmalarla rol model olarak gösterilen kadın liderlerin sıralandığı "HERoes: 100 Üst Düzey Kadın Yönetici 2019" listesine seçildi.

Vodafone Grubu, Serpil Timuray, Düzey, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 01:55 
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