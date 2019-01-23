Serra Yılmaz Yeni Oyunu 'Don Kişot' İle İtalya'da Tiyatro Sahnesinde

Serra Yılmaz, İtalya'daki başarılarına bir yenisini daha ekledi. 14 senedir aralıksız İtalya'da tiyatro sahnesine çıkan usta oyuncu, bu sezon oynadığı iki oyunun dışında yeni oyunu 'Don Kişot' ile tiyatroseverlerin karşısına çıkmaya başladı.

İtalya'nın büyük tiyatrolarından Nuovo Tiyatro'nun prodüksiyonunda gerçekleştirilen oyunun prömiyeri dün akşam (22 Ocak 2019) Tortona kentinde Teatro Civico'da gerçekleştirildi. Büyük beğeni toplayan oyun sonrasında oyuncular dakikalarca ayakta alkışlandı. Prömiyer sonrasında turneye çıkacak ekip 'Don Chisciotte'yi (Don Kişot) İtalya'da 30 şehirde, 63 oyunla tiyatroseverlerle buluşturacak. Alessio Boni ve Serra Yılmaz'a sahnede Marcello Prayer, Francesco Meoni, Pietro Faiella, Liliana Massari ve Elena Nico gibi deneyimli ve genç İtalyan oyuncular eşlik ediyor.

14 senedir aralıksız İtalya'da tiyatro sahnesine çıkan ülkemizden tek oyuncu olan Yılmaz, Elif Şafak'ın Baba ve Piç romanından uyarlanan 'La Bastarda di Istanbul' ( İstanbul'un Piçi) oyunu öncesinde 13 sene boyunca L'ultimo Harem (Son Harem) oyunu ile sevenleri ile buluşmuştu. Dört senedir kapalı gişe oynanan 'La Bastarda di Istanbul'la hala sahnede olmaya devam eden Yılmaz, ayrıca geçtiğimiz sene Todi Festivali'nde prömiyerini yapan Griselidis oyunu ile de bu sezon özel bir turne kapsamında tiyatroseverle buluştu.

İtalya'da tiyatro başarılarına sürekli bir yenisini ekleyen oyuncu, geçtiğimiz senelerde İtalya'nın en prestijli tiyatro ödüllerinden Persofone Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ile Cuomo Uluslararası Ödülleri'ne layık görülmüştü.