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Sertab Erener, yeni şarkısında insanları ve gezegeni kurtarmak için acil eylem çağrısı yaptı - Son Dakika

Sertab Erener, yeni şarkısında insanları ve gezegeni kurtarmak için acil eylem çağrısı yaptı

12.11.2021 00:31
Sertab Erener, yeni şarkısında insanları ve gezegeni kurtarmak için acil eylem çağrısı yaptı

Eurovision birincisi sanatçı Sertab Erener, "Who's Gonna End?" (Kim Dur Diyecek) adlı yeni şarkısında iklim değişikliğiyle mücadele etmek, yoksulluğa son vermek, eşitliği desteklemek ve gezegeni korumak amacıyla herkesin güç birliği yapması için acil eylem çağrısında bulundu.

Eurovision birincisi sanatçı Sertab Erener, "Who's Gonna End?" (Kim Dur Diyecek) adlı yeni şarkısında iklim değişikliğiyle mücadele etmek, yoksulluğa son vermek, eşitliği desteklemek ve gezegeni korumak amacıyla herkesin güç birliği yapması için acil eylem çağrısında bulundu.

Erener ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Ofisi tarafından bugün tanıtılan şarkıda, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) doğrultusunda sorunlara dikkat çekildi.

İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen 26. BM İklim Değişikliği Konferansı (COP26) ile aynı dönemde yayınlanan şarkı, tüm dünyaya, çok geç olmadan karbon emisyonlarını sınırlama çağrısı yapan UNDP'nin yeni küresel kampanyasının bir parçasını oluşturuyor.

Şarkı, TSİ 00.00'dan itibaren dijital müzik platformlarından dinlenebilirken şarkının klibinin de UNDP Türkiye'nin "youtube.com/user/undpturkiye" adresindeki YouTube kanalında yayımlanacağı belirtildi.

"Dünyayı herkes için adil bir yer yapmak için müziği kullanmak istedim"

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, yaptığı açıklamada, gezegeni kurtarmak için zamanın azaldığını belirterek, "Bu bağlamda Sertab Erener'in eylem çağrımıza ortak olarak, mesajımızı değişim talep etme gücüne sahip yeni ve daha büyük bir kitleye ulaştıracak, idealist sözleri ve harika müziği olan bir şarkıya dönüştürmesinden büyük gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Eurovision birinciliği bulunan Erener ise iklim değişikliği ve küresel salgının, gezegenin sınırlarını zorladığını vurgulayarak, "Böyle durumlarda da en çok acıyı her zaman en yoksullar çekiyor. İşte bu nedenle, bir sanatçı ve bir kadın olarak, dünyayı herkes için adalet ve eşitlik içeren daha iyi bir yer yapmak amacıyla müziği kullanmak istedim." değerlendirmesinde bulundu.

Şarkının sözleri

Şarkının sözleri, 2015 yılında tüm BM üye devletleri tarafından kabul edilen 17 SKA'nın tümünü içeriyor. Şarkının sözleri şöyle:

"Kim dur diyecek?/ Yoksulluğa kim dur diyecek?/ Aç olanları kim besleyecek?/ Gıdamızı kim sağlıklı hale getirecek?/ Kim toplumsal cinsiyet ayrımını kaldıracak?/ Bize okumayı kim öğretecek?/ Suyu kim temiz tutacak?/ Enerjiyi kim yeşil tutacak?/ Geleceği kim temiz kılacak?/ İklim krizini kim sonlandıracak?/ Okyanuslardaki yaşamı kim koruyacak?/ Adalet ve barış içinde büyümeliyiz!/ Adalet ve barış içinde büyümeliyiz!/ Kim bize insana yakışır işler verecek?/ Toprağımızı kim canlı tutacak?/ Eşitsizliği kim bitirecek?/ Kim sürdürülebilir bir dünya kuracak?/Geri dönüştür, yeniden kullan, azalt/Sorumlu üretim yap/ Sadece sen değil/ Sadece ben değil/ Hepimiz/ Bunu neden göremiyoruz ki/ Sadece sen değil/ Sadece ben değil/ Hepimiz/ Özgürlüğü özlüyoruz hepimiz"

"Every Way That I Can" adlı şarkısıyla 2003 yılında Türkiye'ye Eurovision birinciliği kazandıran Erener, Türkiye'de kırsal bölgelerde eğitim kampanyalarını desteklerken, lösemi hastası Iraklı çocuklara tedavi kampanyası yürütmüştü.

2004 yılında Hint Okyanusu tsunamisinde insani yardım çağrılarına öncülük eden ünlü sanatçının 2018 yılında yayınladığı "Bastırın Kızlar" adlı şarkısı, Türkiye'de toplumsal cinsiyet eşitliğinin sembolü haline gelmişti. Sanatçı yakın dönemde de Türkiye'de Kovid-19 aşı kampanyasına destek vermişti.

Sertab Erener, Eurovision, Türkiye, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sertab Erener, yeni şarkısında insanları ve gezegeni kurtarmak için acil eylem çağrısı yaptı - Son Dakika


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