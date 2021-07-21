Sertap Erener üçte üç yaptı - Son Dakika

Sertap Erener üçte üç yaptı

Bodrum'a bayram Sertap Erener ile geldi

MUĞLA - Türk popunun Eurovision tescilli yıldızı Sertab Erener, Kerkisolfej yaz konserleri kapsamında bayramın ilk günü Bodrum Antik Tiyatro'da muhteşem bir konsere imza attı.

Ünlü sanatçı Sertab Erener, Bodrum Antik Tiyatro sahnesinde hem coştu hem de coşturdu. Biletleri günler öncesinden tükenen etkinlikte seyircilerini, "Bu yıl benim üçüncü konserim ve bir kaç gün önce yaşadığım heyecanı tarif etmem imkansız. İnsan 40 yıldır şarkı söylüyor olsa bile, onun üzerine çalışmayınca kimliğini unutuyor. Ama bugün kendimizdeyiz. Ben kendimi en son elimde bez ev siliyor olarak bırakmıştım. O yüzden şükürler olsun ki sizlerle birlikteyiz. Konser boyunca kendinizi koruyun, maskelerinizi ne olur çıkarmayın. Sizi çok özledim, yeniden hoş geldin Bodrum" sözleri ile selamlayan güzel sanatçı, geçmişten bugüne oluşturduğu özel repertuvar ile misafirlerine unutulmaz bir yaz akşamı yaşattı.

Çevreye duyarlı çağrı

Konserinin finaline doğru konser alanını dolduranlardan özel bir ricada bulunan Sertab Erener, "Belediyede çalışan çok yakın arkadaşım var. Bakın çöp toplayanların bir derdi var. Ne olur elinizdeki çöpü, şişenizi küçük bir torbaya alıp buradan tertemiz ayrılırsanız çok mutlu olurum. Bu akşam bir şaşırsınlar" diyerek çevreci bir çağrıda bulundu.

"40 yıllık Bodrumlu gibiyim"

Pandemi dolayısıyla Bodrum'a yerleştiğini de ifade eden güzel sanatçı, "Yirmi yıl önce arkadaşlarımın tavsiyesi ile bir yatırım yapmıştım. Pandemi başladığından beri Bodrum'dayım. Tüm samimi dostlarım da burada. Artık sizlerden biri sayılırım" sözleriyle kendini kırk yıllık Bodrumlu gibi hissettiğini dile getirdi.

Yaklaşık iki saat süren konser performansını alkışlar eşliğinde noktalayan Sertab Erener, sahneden seyircilerin tezahüratları eşliğinde indi.