Son Dakika Haberleri: Sertavul Geçidi'nde Büyük Araçlara Geçiş Yok

Sertavul Geçidi'nde Büyük Araçlara Geçiş Yok

1 saat önce

Mersin'in Mut ilçesine bağlı Sertavul Geçidi'nde büyük araçların geçişine izin verilmezken, kar yağışı, tipi, buzlanma ve sisin devam etmesi halinde akşam saatlerinde yolun trafiğe kapatılacağı bildirildi.

Sertavul Geçidi'nde Büyük Araçlara Geçiş Yok, System.String[]
Mersin'in Mut ilçesine bağlı Sertavul Geçidi'nde büyük araçların geçişine izin verilmezken, kar yağışı, tipi, buzlanma ve sisin devam etmesi halinde akşam saatlerinde yolun trafiğe kapatılacağı bildirildi.

İç Anadolu Bölgesi'ni Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan Mersin'in Mut ilçesine bağlı Sertavul Geçidi'nde, akşamdan bu yana etkili olan kar yağışı tipi, buzlanma ve sis nedeniyle kar lastiği ve zincirsiz küçük araçların kontrollü olarak geçişine izin veriliyor. Büyük ve tonajlı araçların geçişine ise izin verilmiyor.

Mut İlçe Bölge Trafik ekipleri, seyir halindeki araçları Yapıntı Mahallesi Şikşek Tesisleri önünde durdurarak, otomobil ve küçük araçlara kar lastiği ve zincir takmaları uyarısında bulunuyor. Kar lastiği ve zincir takmayan araçlar ile tır, büyük araçların geçişine kesinlikle izin verilmiyor.

Kar yağışının bu şekilde devam etmesi durumunda, akşam saatlerinde yolun kapanacağı bildirilirken, Karayolları ekipleri, yoldaki kar ve buzlanmayı önlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:04 Kaynak: İHA

Mut, Mersin, Kar, Sertavul Geçidi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 22 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller Bingöl'de Yaşlı Kadın Çatıdan Düşen Kar Kütlesinin Altında Can Verdi

31 Yıl Önce Vatani Görevini Yaparken Yaşamını Yitiren Asker, Eşinin Verdiği Mücadeleyle Şehit Sayıldı Münbiç'teki Bombalı Saldırıyla İlgili ABD'den Açıklama Geldi: 4 Askerimiz Öldü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 19:24:20. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sertavul Geçidi'nde Büyük Araçlara Geçiş Yok
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]