Servet Çetin'den Hakemlere Sert Eleştiri

25.01.2026 16:40
Sarıyer Teknik Direktörü Çetin, Çorum FK'ya mağlubiyet sonrası hakem kararlarını eleştirdi.

Çorum FK mağlubiyetinin ardından hakem kararlarına sert tepki gösteren Sarıyer Teknik Direktörü Servet Çetin, "Maalesef birileri düğmeye basmış Çorum çıkacak, çıksın diye. Can çekişiyoruz burada. Tamam çıkaracaksanız Çorum'u çıkarın ama takımların canını yakmayın" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Sarıyer, evinde karşılaştığı Çorum FK'ya 2-1 mağlup oldu. Sarıyer Teknik Direktörü Servet Çetin, karşılaşma sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Çetin, maçı değerlendiremeyeceğini belirterek, "Aslında çok sinirliydim, sakinleştim. Çorum gerçekten çok kaliteli bir ekip. Süper Lig takımı gibi, alternatifli kadrosu var. Maalesef birileri düğmeye basmış Çorum çıkacak, çıksın diye. Can çekişiyoruz burada. Tamam çıkaracaksanız Çorum'u çıkarın ama takımların canını yakmayın. Belli oldu, Çorum çıkacak zaten. Ümit Öztürk bugün VAR'daki hakem, oldum olası kendisini beğenmiyordum. Hakemler maçların skorlarına karar veriyorlar, skorlara etki ediyorlar. Net ve açık söylüyorum bunu. Burada sakin konuşuyorum, ceza almamak için de elimden geleni yapıyorum ama insanların da bir sabrı var. Çorum FK takımı zaten bizden üstün. Eze eze bizi yensinler, kazansınlar, bunda problem yok ama ilk penaltıda orta hakem söylemesine rağmen VAR ısrarla çağırıyor. Penaltıyı verdirecek ya, ısrarla çağırıyor o yüzden. Bizim Camara'nın pozisyonunda kırmızı kartı niye vermiyorsun rakibe? Ümit Öztürk niye girmiyorsun devreye? İstediğin takıma giriyorsun, istediğine girmiyorsun. Net söylüyorum; Türk futbolundan hiçbir şey olmaz; ne Süper Lig'den ne bu ligden hiçbir şey olmaz. Bizler ancak günü kurtarıyoruz. Çalışıyoruz, takımları ligde tutmaya çalışıyoruz. Temizlik yapacaklarsa hakemlerden başlasınlar. Takımları koruyacak insanlardan başlasınlar. İstediklerine maçı verebiliyorlar, yönlendirebiliyorlar. Bugün maçı konuşacak çok fazla bir şey yok. Ben oyuncularımı tebrik ediyorum. Çorum takımın bizi eze eze yenmesi gerekirken penaltılarla bizi yendiler. Bizimle oynadıkları iki maçta Çorum'a üç penaltı vermişler. Yani iki maçta Sarıyer'in bir sürü puanı kayboldu. Yarın bir gün bu puanlar bize lazım olduğunda hesabı kim verecek? Hiç kimse vermeyecek. Canı yanan Sarıyer olacak. Çorum'u tebrik ediyorum, bugün kazandılar ama hakemleri de tebrik ederim, çok güzel maç yönettiler, istedikleri takıma maçı çevirdiler" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Servet Çetin, Sarıyer, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
