Serviks Kanseri Taraması Destekleniyor

22.01.2026 13:32
Düzenli tarama yapan kadınlarda Serviks kanseri riski çok düşük. Farkındalık çalışmaları sürüyor.

Trabzon Sağlık Müdürlüğünce, düzenli tarama yaptıran kadınlarda Serviks kanseri görülme riskinin çok düşük olduğu belirtildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dünya genelinde meme, akciğer ve kalın bağırsak kanserlerinden sonra Serviks kanserinin geldiği, Türkiye'de de en sık görülen ilk on kanser arasında yer aldığı ifade edildi.

Türkiye'de ulusal kanser tarama programı kapsamında 30-65 yaş arası kadınlarda 5 yılda bir ücretsiz olarak HPV-DNA testi ile tarama yapıldığına işaret edilerek, "Düzenli tarama yaptıran kadınlarda Serviks kanseri görülme riski çok düşüktür. Serviks kanseri önlenebilir ve erken teşhis edildiği takdirde tedavi edilebilirliği çok yüksek bir hastalıktır." denildi.

Öte yandan Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan iş birliğiyle Serviks Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında çalışma başlatıldığı ifade edildi.

Bu kapsamda kentin simge noktalarından Ayasofya Cami'nin, ay sonuna kadar Serviks kanserinde farkındalığı artırmak için turkuaz renkle ışıklandırılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

