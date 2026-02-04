Servis Midibüsü, Öğrenci Elanur\'u Hayatından Etti

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde okul çıkışında servis aracına binmek için yolun karşısına geçmeye çalışan ilkokul 1'inci sınıf öğrencisi Elanur Tabakoğlu, başka bir servis midibüsüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Beylikbağı Cumhuriyet Mahallesi Köroğlu Caddesi'ndeki özel bir ilkokulun önünde meydana geldi. Okul çıkışında servis aracına binmek için yolun karşısına geçmeye çalışan ilkokul 1'inci sınıf öğrencisi Elanur Tabakoğlu'na, İ.C.'nin kullandığı 41 P 3597 plakalı servis midibüsü çarptı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde Tabakoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekiplerinin, olay yerindeki çalışmasının ardından Tabakoğlu'nun cansız bedeni, morga götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.