"Sessiz" dünyasını seramik heykellerle yansıtıyor - Son Dakika

"Sessiz" dünyasını seramik heykellerle yansıtıyor

07.10.2020 11:03

Doğuştan işitme engelli 44 yaşındaki seramik eğitmeni Betül Saide Kayatepe, hayal gücüyle şekil vererek "sessiz" dünyasını yansıttığı eserlerini sanatseverlerle buluşturuyor.

Doğuştan işitme engelli 44 yaşındaki seramik eğitmeni Betül Saide Kayatepe, hayal gücüyle şekil vererek "sessiz" dünyasını yansıttığı eserlerini sanatseverlerle buluşturuyor.

Henüz 3 yaşındayken eğitimi için ailesiyle Sakarya'dan Eskişehir'e taşınan Kayatepe, liseye kadar öğrenimini Anadolu Üniversitesi (AÜ) İşitme Engelli Çocuklar Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezinde (İÇEM) sürdürdü.

Çocukluğunda resim yapmaktan ve çamurla oynamaktan hoşlandığı için seramik eğitimi almak isteyen Kayatepe, AÜ Engelliler Entegre Yüksekokulu Seramik Bölümünü kazandı.

Kayatepe, 5 yıllık öğreniminin ardından bir süre seramik fabrikasında çalıştı. Hayallerini seramik eserlere dönüştürürken işitme engellilerin dünyasını duyanlarla buluşturmayı hedefleyen evli ve bir çocuk annesi Kayatepe, 15 yıl boyunca yapıp evinde biriktirdiği seramik eserlerle eşinin teşvikiyle sergi açtı.

Betül Saide Kayatepe'nin 50 eserinden oluşan ilk kişisel sergisi "Sesleri Görmek", Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi'ndeki Oda Sanat Galeri'de 9 Ekim'e kadar açık kalacak.

"Seramikle uğraştığımda bütün sıkıntılarımı unutuyorum"

Sessiz dünyasını ve seramik tutkusunu işaret dili tercümanı aracılığıyla AA muhabirine anlatan Kayatepe, Büyükşehir Belediyesindeki görevini sürdürdüğünü, bu süreçte ailesi ve eşinden büyük destek gördüğünü söyledi.

"Kulaklarım duymuyor ama iyi bir gözlemciyim." diyen Kayatepe, şu ifadeleri kullandı:

"En önemlisi el yeteneğidir. İçsel duygumu el becerisiyle esere dönüştürdüm. Stresliyken seramikle uğraştığımda bütün sıkıntılarımı unutuyorum. Ders verirken kendimi daha da geliştirdim. Hayal dünyamı seramik eserlere dönüştürmeye başladım. Şu anda 14 yaşında olan oğlumun saçları küçükken kıvırcıktı. Ona baka baka aklımda kıvırcık ve kabarık saç kaldı. Eserlerimde bulut gibi kıvırcık saçları olan bir objeyi yansıtmaya başladım. Mimar olan eşim de siyah, beyaz ve gri renkleri çok seviyor. Bu renkleri sürekli gördüğümden eserlerimde bunları da kullanıyorum.

Eserlerimi 10-15 yıl biriktirdim. Eşim bunları evde biriktirmemem ve satmam gerektiğini söyledi. Buna karşı çıktım. Daha sonra sergi açıp ismimi duyurmam gerektiğini iletince hoşuma gitti. Çocukken en büyük hayalim sergi açmaktı. İlk kişisel sergimi açtım. Hayalimi gerçekleştirdiğim gün ağladım."

Kayatepe, genellikle figürlü biblolar, farklı büyüklükte anahtarlar, çeşitli desenler bulunan duvar objeleri gibi eserler yaptığını aktardı.

"Sergi, duymayan kulağın gördüklerini insanlara iletiyor"

Oda Sanat Galeri kurucu ortağı Özlem Kanat Örneksoy da aynı zamanda eğitmeni olan Kayatepe'nin ilk sergisine ev sahipliği yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Kayatepe'nin hayal dünyasını sergilediklerini ifade eden Örneksoy, "Geçmişten günümüze anlatılagelen masal ve hikayelerden ilham alan, kendini ifade edebilmenin yeni yollarını arayan sanatçı, çamurun masal dünyasındaki izini sürüyor. Figürlerinde kullandığı damalı zeminler ile boyutlar arası geçişin kapılarını açıp bizi işitme engellilerin dünyasına yolculuğa, farklı bir iletişim şekline, sesleri görmeye davet ediyor. İnsanların birbirleriyle iletişim kurmasını sağlayan dillerin artık çalışmadığı bir dünyada yaşıyor gibi hissediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sessiz dünyasını seramik heykellerle yansıtıyor
Sessiz dünyasını seramik heykellerle yansıtıyor
Sessiz dünyasını seramik heykellerle yansıtıyor
Sessiz dünyasını seramik heykellerle yansıtıyor

Eskişehir, Sakarya, Engelli, Seramik, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'Sessiz' dünyasını seramik heykellerle yansıtıyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

RTÜK'ten Halk TV'ye "Azerbaycan" yorumu nedeniyle ceza Son Dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: SİHA'lar olmasa çok fazla can kaybı olurdu TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu Mohamed Salah, evsiz bir adamı tacizden kurtararak 100 sterlin verdi Alışveriş yapmak için gittiği mağazada beğendiği avize kafasına düştü 5 bin lirayla iş kuran 2 çocuk annesi, asgari ücreti çok rahat kazanıyor Son Dakika! Putin'in "ateşkes" çağrısına Aliyev'den yanıt: Çatışmalar sona erdikten sonra Ermenistan ile görüşmelere yeniden başlayacağız Azerbaycan'a meydan okuyan Ermeni vatandaş, patlama sesini duyunca kaçacak delik aradı
Eski Fenerbahçeli Comolli: Transferde Football Menager'i kullanacağız Eski Fenerbahçeli Comolli: Transferde Football Menager'i kullanacağız         
17:38
Cezayirli golcü İslam Slimani: Fenerbahçe maceram kabus gibiydi Cezayirli golcü İslam Slimani: Fenerbahçe maceram kabus gibiydi         
16:32
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine zam geldi Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine zam geldi         
16:24
Hazine'nin 2,5 milyar dolarlık tahvil ihracına 3 katı talep geldi Hazine'nin 2,5 milyar dolarlık tahvil ihracına 3 katı talep geldi         
15:59
Temizlik personelinin işine olan tutkusu o anları kaydeden vatandaşı mest etti Temizlik personelinin işine olan tutkusu o anları kaydeden vatandaşı mest etti         
15:50
En acı an! Denizde boğulan kişinin cansız bedeni çıkartıldığı esnada yakınları sinir krizi geçirdi En acı an! Denizde boğulan kişinin cansız bedeni çıkartıldığı esnada yakınları sinir krizi geçirdi         
15:18
Real Madridli Luka Jovic'in nişanlısı Sofija Milosevic, yeni doğan bebeğine gökyüzünden yıldız satın aldı Real Madridli Luka Jovic'in nişanlısı Sofija Milosevic, yeni doğan bebeğine gökyüzünden yıldız satın aldı         
15:00
Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti         
14:49
Eşini zincire bağlayıp tırnaklarını söken koca, işkence için özel oda yapmış Eşini zincire bağlayıp tırnaklarını söken koca, işkence için özel oda yapmış         
14:16
Sokak ortasında vahşet! Yol kenarında kafası ve ayakları kopmuş yavru kedi bulundu Sokak ortasında vahşet! Yol kenarında kafası ve ayakları kopmuş yavru kedi bulundu         
13:41
Kahraman Gazi, Türkiye'de ilk kez yapılan yöntemle sağlığına kavuştu Kahraman Gazi, Türkiye'de ilk kez yapılan yöntemle sağlığına kavuştu         
13:37
Araç kiraladığı sırada imzaladığı senet yüzünden patronken işçi durumuna düştü Araç kiraladığı sırada imzaladığı senet yüzünden patronken işçi durumuna düştü         
12:32
İç çamaşırı defilesinde İslam'a saygısızlık yapan Rihanna, Müslümanlardan özür diledi İç çamaşırı defilesinde İslam'a saygısızlık yapan Rihanna, Müslümanlardan özür diledi         
10:55
Korona kurallarını hiçe sayıp marketin ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştular Korona kurallarını hiçe sayıp marketin ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştular         
10:52
Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı         
10:29
Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi taktırdı Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi taktırdı         
10:16
Şili'de polis şiddeti bitmiyor! Genci köprüden attılar, gösteriler yeniden alevlendi Şili'de polis şiddeti bitmiyor! Genci köprüden attılar, gösteriler yeniden alevlendi         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2020 17:43:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Sessiz" dünyasını seramik heykellerle yansıtıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei