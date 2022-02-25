"Sessiz futbolcular", Süper Lig başarısını Afşin Gençlik ve Spor Müdürü Arslan'la paylaştı - Son Dakika
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"Sessiz futbolcular", Süper Lig başarısını Afşin Gençlik ve Spor Müdürü Arslan'la paylaştı

25.02.2022 16:26
"Sessiz futbolcular", Süper Lig başarısını Afşin Gençlik ve Spor Müdürü Arslan'la paylaştı

Türkiye İşitme Engelliler Futbol 1. Ligi'nde şampiyon olan Afşin İşitme Engelliler Spor Kulübü Futbol Takımı, sevinçlerini Afşin Gençlik ve Spor Müdürü Asef Arslan'la paylaştı.

Türkiye İşitme Engelliler Futbol 1. Ligi'nde şampiyon olan Afşin İşitme Engelliler Spor Kulübü Futbol Takımı, sevinçlerini Afşin Gençlik ve Spor Müdürü Asef Arslan'la paylaştı.

Afşin İşitme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Durdu Türkmen ve futbolcular, şampiyonluk kupasıyla birlikte Afşin Gençlik ve Spor Müdürü Asef Arslan'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Arslan, başarılarından dolayı Afşin İşitme Engelliler Spor Kulübü Futbol Takımını tebrik etti.

Sporculara her zaman destek olduklarını belirten Arslan, "Futbol takımımız grup maçlarını kazanarak süper lige yükseldi. 2022-2023 sezonunda ilçemizi süper ligde temsil edecek. İnşallah burada kalıcı olurlar ve ilçemizi en iyi şekilde temsil ederler. Futbolcularımızı başarılarından dolayı tebrik ediyorum. İlçe Spor Müdürlüğü olarak elimizden gelen desteği vermeye hazırız." diye konuştu.

Kenti süper ligde temsil edeceklerinden dolayı mutlu olduklarını belirten Afşin İşitme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Durdu Türkmen de sevinçlerini ilçedeki tüm kurumlarla paylaştıklarını belirtti.

Süper ligde başarılı olmak istediklerini belirten Türkmen, desteklerinden dolayı Arslan'a teşekkür etti.

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gençlik, Türkmen, Futbol, Afşin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Sessiz futbolcular', Süper Lig başarısını Afşin Gençlik ve Spor Müdürü Arslan'la paylaştı - Son Dakika


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