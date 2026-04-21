Sessiz tehlike! HPV yıllarca fark edilmeden ilerliyor

21.04.2026 09:41
Jinekolog, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Nazlı Özkan Haberler.com'da sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Özkan, HPV enfeksiyonunun sanılandan çok daha yaygın olduğunu ve uzun yıllar belirti vermeden ilerleyebileceğini belirtti. Aşının erken yaşta yapılmasının yüksek koruma sağladığını vurgulayan Özkan, hem kadınların hem de erkeklerin bu konuda bilinçlenmesi gerektiğini ifade etti.

Kadın sağlığını yakından ilgilendiren HPV virüsü, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de önemli bir sağlık sorunu olmaya devam ediyor. Haberler.com’da Melis Yaşar’ın konuğu olan Doç. Dr. Nazlı Özkan, HPV’nin yaygınlığı, riskleri ve korunma yollarına ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

“HPV ÇOK YAYGIN VE SESSİZ İLERLİYOR”

HPV’nin toplumda oldukça yaygın görülen bir virüs olduğunu belirten Özkan, “HPV toplumda son derece yaygın bir virüs” dedi. En önemli risklerden birinin ise hastalığın uzun süre belirti vermemesi olduğunu vurgulayan Özkan, “HPV enfeksiyonu yıllarca vücutta sessiz bir şekilde var olabilir” ifadelerini kullandı. Bu durumun erken teşhisi zorlaştırdığına dikkat çekti.

“RAHİM AĞZI KANSERİYLE GÜÇLÜ BAĞLANTI VAR”

HPV ile rahim ağzı kanseri arasındaki ilişkiye değinen Özkan, “Rahim ağzı kanseri olan kadınların yüzde 98’inde HPV tespit ediyoruz” dedi. Bağışıklık sistemi güçlü bireylerde virüsün kansere dönüşme süresinin ortalama 15-20 yıl olduğunu belirten Özkan, bu sürecin düzenli kontrollerle yönetilebileceğini ifade etti.

“AŞI YÜKSEK ORANDA KORUMA SAĞLIYOR”

Korunma yöntemlerinin başında aşının geldiğini vurgulayan Özkan, “Aşı erken yaşlarda yapıldığında yüzde 90’ın üzerinde kansere karşı koruma sağlıyor” dedi. HPV aşılarının güvenilir olduğunu da özellikle belirten Özkan, toplumdaki yanlış algıların kırılması gerektiğini ifade etti.

“HEM KADINLAR HEM ERKEKLER KORUNMALI”

HPV’nin cinsel yolla bulaşan bir virüs olduğuna dikkat çeken Özkan, yalnızca kadınların değil erkeklerin de korunması gerektiğini söyledi. “Cinsel yolla bulaşan bir virüs olduğu için hem kadınlarda hem de erkeklerde bağışıklık sağlamalıyız” diyen Özkan, toplumsal farkındalığın artırılmasının önemine vurgu yaptı.

Mardin’de kuvvetli sağanak sonucu cadde ve sokaklar sular altında kaldı Mardin'de kuvvetli sağanak sonucu cadde ve sokaklar sular altında kaldı
TÜGVA İstanbul “Büyük İstanbul Teşkilat Kampı” Kızılcahamam’da gerçekleşti TÜGVA İstanbul “Büyük İstanbul Teşkilat Kampı” Kızılcahamam’da gerçekleşti
Sığınmacılardan olay video Polonya’ya kaçak olarak böyle girdiler Sığınmacılardan olay video! Polonya'ya kaçak olarak böyle girdiler
Kadınlar arasındaki kavga hamburgerciyi savaş alanına çevirdi Kadınlar arasındaki kavga hamburgerciyi savaş alanına çevirdi
Karı-koca komşularını öldürüp bir de KADES’e bastılar Karı-koca komşularını öldürüp bir de KADES'e bastılar
Ünlü markanın bebek mamasında fare zehri çıktı Ünlü markanın bebek mamasında fare zehri çıktı
Muavin otobüste düşen takma dişin sahibini aradı: Bahattin ağabey dişin ağzında mı Muavin otobüste düşen takma dişin sahibini aradı: Bahattin ağabey dişin ağzında mı?

10:12
Böyle evlat olmaz olsun Hasta yatağındaki babasını böyle darp etti
Böyle evlat olmaz olsun! Hasta yatağındaki babasını böyle darp etti
09:50
Gözaltındaki eski vali Tuncay Sonel’in ilk sözleri: Ben devletin valisiyim, emniyette ifade vermem
Gözaltındaki eski vali Tuncay Sonel'in ilk sözleri: Ben devletin valisiyim, emniyette ifade vermem
09:01
Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel adliyeye sevk edildi
Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel adliyeye sevk edildi
07:38
Görüntüler ortaya çıktı Okul saldırganı olaydan 2 hafta önce annesiyle güzellik merkezine gitmiş
Görüntüler ortaya çıktı! Okul saldırganı olaydan 2 hafta önce annesiyle güzellik merkezine gitmiş
07:06
İran-Türkiye hattında 52 gün sonra bir ilk Meşhed-İstanbul uçak seferi yapılacak
İran-Türkiye hattında 52 gün sonra bir ilk! Meşhed-İstanbul uçak seferi yapılacak
06:51
Canlı yayında bir kadını bıçaklayan TikTok fenomeni tutuklandı
Canlı yayında bir kadını bıçaklayan TikTok fenomeni tutuklandı
06:42
Kerkük’e Türkmen vali seçildi, Türkiye’den ilk açıklama geldi: Tarihi bir gelişme
Kerkük'e Türkmen vali seçildi, Türkiye'den ilk açıklama geldi: Tarihi bir gelişme
