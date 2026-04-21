Sessiz tehlike! HPV yıllarca fark edilmeden ilerliyor

Kadın sağlığını yakından ilgilendiren HPV virüsü, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de önemli bir sağlık sorunu olmaya devam ediyor. Haberler.com’da Melis Yaşar’ın konuğu olan Doç. Dr. Nazlı Özkan, HPV’nin yaygınlığı, riskleri ve korunma yollarına ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

“HPV ÇOK YAYGIN VE SESSİZ İLERLİYOR”

HPV’nin toplumda oldukça yaygın görülen bir virüs olduğunu belirten Özkan, “HPV toplumda son derece yaygın bir virüs” dedi. En önemli risklerden birinin ise hastalığın uzun süre belirti vermemesi olduğunu vurgulayan Özkan, “HPV enfeksiyonu yıllarca vücutta sessiz bir şekilde var olabilir” ifadelerini kullandı. Bu durumun erken teşhisi zorlaştırdığına dikkat çekti.

“RAHİM AĞZI KANSERİYLE GÜÇLÜ BAĞLANTI VAR”

HPV ile rahim ağzı kanseri arasındaki ilişkiye değinen Özkan, “Rahim ağzı kanseri olan kadınların yüzde 98’inde HPV tespit ediyoruz” dedi. Bağışıklık sistemi güçlü bireylerde virüsün kansere dönüşme süresinin ortalama 15-20 yıl olduğunu belirten Özkan, bu sürecin düzenli kontrollerle yönetilebileceğini ifade etti.

“AŞI YÜKSEK ORANDA KORUMA SAĞLIYOR”

Korunma yöntemlerinin başında aşının geldiğini vurgulayan Özkan, “Aşı erken yaşlarda yapıldığında yüzde 90’ın üzerinde kansere karşı koruma sağlıyor” dedi. HPV aşılarının güvenilir olduğunu da özellikle belirten Özkan, toplumdaki yanlış algıların kırılması gerektiğini ifade etti.

“HEM KADINLAR HEM ERKEKLER KORUNMALI”

HPV’nin cinsel yolla bulaşan bir virüs olduğuna dikkat çeken Özkan, yalnızca kadınların değil erkeklerin de korunması gerektiğini söyledi. “Cinsel yolla bulaşan bir virüs olduğu için hem kadınlarda hem de erkeklerde bağışıklık sağlamalıyız” diyen Özkan, toplumsal farkındalığın artırılmasının önemine vurgu yaptı.