SETA'nın ev sahipliğinde "Güç Kayması: Malezya ve Türkiye için Stratejik Tercihler" konferansı düzenlendi

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Genel Koordinatörü Nebi Miş, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in hitap ettiği "Güç Kayması: Malezya ve Türkiye için Stratejik Tercihler" konferansında açılış konuşması yaptı.

Miş, "Güç Kayması: Malezya ve Türkiye için Stratejik Tercihler" konferansında yaptığı açılış konuşmasında, konferansa konuşmacı olarak katılan Malezya Başbakanı Enver'e teşekkür etti.

Türkiye ile Malezya arasındaki diplomatik ilişkilerin tesis edildiği 1964 yılından bu yana ilişkilerin derinleştiğini dile getiren Miş, "Son yıllarda Ankara ile Kuala Lumpur arasındaki ilişkiler yeniden ivme kazandı. Küresel belirsizliğin ve kırılganlığın arttığı bir dönemde, bu ortaklık uluslararası topluma umut verici ve örnek bir model sunmaktadır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şubat 2025'te Malezya'ya yaptığı ziyarette ikili ilişkilerin gelecek vizyonuna ve küresel ölçekteki güç paylaşımı mücadelesine dikkati çektiğini hatırlatan Miş, uluslararası hukukun aşındırıldığını vurguladı.

Miş, İsrail'in Orta Doğu'daki istikrarsızlaştırıcı saldırılarına sessiz kalınmasının tüm insanlığı tehdit altında bıraktığına değinerek, İsrail'in Gazze'deki soykırım ve zulmüne sessiz kalmayan Malezya Başbakanı Enver ve halkına minnettarlığını ifade etti.

Güvenlik risklerinin ortaya çıktığı küresel düzende sadece güçlü duruşa sahip olanların geleceğini şekillendirebileceği ve yeni ortaklıkların kaçınılmaz olduğu değerlendirmesinde bulunan Miş, Türkiye'nin Asya'nın uluslararası sistemdeki güçlenen pozisyonunun farkında olduğuna ve Yeniden Asya Girişimi kapsamında bölge ülkeleriyle ilişkileri güçlendirdiğine işaret etti.

Miş, Malezya ile Türkiye arasında büyüyen siyasi ve ekonomik ortaklığın küresel sistemde daha etkili rol oynayacağını belirterek, Enver önderliğinde oluşturulan Malezya'nın gelecek vizyonunun Müslüman dünyasına ve dünyaya katkıda bulunacağını kaydetti.