Setlere dönüyoruz - Son Dakika

Setlere dönüyoruz

İstanbul'un gözde mekanlarından Kaşıbeyaz önceki gün Bodrum Bitez'de yeni sezona "merhaba" dedi.

İstanbul'un gözde mekanlarından Kaşıbeyaz önceki gün Bodrum Bitez'de yeni sezona "merhaba" dedi. İstanbul'un gözde mekanlarından Kaşıbeyaz önceki gün Bodrum Bitez'de yeni sezona "merhaba" dedi. Sezon açılışına Burcu Geyik, Cansu Canan, Erden Eryüz-Vedat Atlı, Oktay Kaynarca gibi cemiyet ve sanat dünyasından birçok ünlü isim katıldı. Oktay Kaynarca, arkadaşlarına hayırlı olsuna geldiğini söyledi. Mayıs ayından beri Bodrum'da olduğunu belirten ünlü oyuncu, "Rol aldığım dizinin çekimleri ağustos ayının ortalarına doğru tekrar başlayacak. İnşallah bir an önce sevenlerimizle ekran başında tekrar bir araya geleceğiz" dedi. Objektife poz veren oyuncu, muhabirlere de koronavirüse karşı dikkat etmelerini söyledi.

Kaşıbeyaz Restorant, İstanbul, Bodrum, Bitez, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 01:30 

Son Dakika Magazin Setlere dönüyoruz - Son Dakika Magazin
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