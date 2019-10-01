Son Dakika Haberleri: Sevda Giray'dan yeni tekli: kim anlayacak
Son Dakika Güncel Haber

Sevda Giray'dan yeni tekli: kim anlayacak

42 dakika önce

Müzik dünyasının güçlü sesi Sevda Giray, yeni tekli çalışması "Kim Anlayacak" ile sevenlerinin karşısına çıktı.

Sevda Giray'dan yeni tekli: kim anlayacak, System.String[]

3 yıl süren sessizliğini Azeri besteci Perviz Mahmudov'un "Kim Anlayacak" şarkısı ile bozan Sevda Giray, iddialı klibiyle de adından söz ettirecek.

Şarkının Teoman Topçu yönetmenliğinde çekilen klibi, tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Sözleri Aygün Miyak İsmayilova ve Ayşe Birgül Yılmaz'a, bestesi ise Perviz Mahmudov'a ait olan şarkının düzenlemesini Murat Yeter üstlendi.

Ankara doğumlu Sevda Giray, ilk albümü "Yaşım Kadar Yalnızım"ı 2003 yılında çıkardı. Sen Kaybettin şarkısıyla Kral TV "yılın çıkış yapan kadın şarkıcı" adayları arasında gösterildi. 2010 yılında "Şimdi Sevda Zamanı" adlı albümünü çıkardı. 2015 yılında "Rüzgar Gibi Geçtin" adlı cover albümü yaptı.

Murat Yeter, Ankara, Teoman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 03:44 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kulisleri sallayan iddia: Muhalefet Erdoğan'ın karşısına Babacan'ı çıkaracak
Ankara'daki halk otobüsü kazasında ölenlerin sayısı 4'e yükseldi Ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti Ankara'daki kazada hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 16:26:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sevda Giray'dan yeni tekli: kim anlayacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]