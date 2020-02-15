Sevdikleri için 20 bin not astılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sevdikleri için 20 bin not astılar - Son Dakika

Sevdikleri için 20 bin not astılar

6 saat önce

Sevgililer günü nedeniyle kurulan 'Aşk Tüneli'ne yaklaşık 20 bin not asıldı.

Sevdikleri için 20 bin not astılar, System.String[]

Sevgililer günü nedeniyle kurulan 'Aşk Tüneli'ne yaklaşık 20 bin not asıldı.


Eskişehir'de bulunan Espark Alışveriş Merkezinde, her yıl olduğu gibi bu yılda Sevgililer Günü sebebiyle 'Aşk Tüneli' kuruldu. Vatandaşlar 'Aşk Tüneli'ne gelerek özel not kağıtlarına sevdikleri için özel mesajları yazıp tünele astı. Dün başlayan ve yarına kadar devam edecek olan aşk tüneline bu güne kadar 20 bine yakın not kağıdı asıldığı belirtildi. Ayrıca burada olmayan sevgilisinden, uzak ilişkilerine kadar not asan vatandaşlar olduğu gözlemlenirken, Arapça, Bengalce, İngilizce, Farsça gibi değişik dillerde de yazılan notlar, gelenlerin ilgisini çekti.


Espark'ta düzenlen Aşk Tüneli'ni görmek için Eskişehir'in Çifteler ilçesinden gelerek kocası için not bırakan Gülşah Özkan, aşk tüneli çok güzel bir uygulama olduğu dile getirirken kocası için yazdığı mesajı de okudu. Özkan, "Çok güzel olmuş. Bence herkesin buraya duyguların yazılması güzel bir şey. Tabii ki yazması önemli değil, önemli olan içimizdekiler. Söyleyemediklerimiz. Ama yine de güzel bunları burada paylaşmaktır. Bende bir yazı yazdım eşime. 'Görmeyince göresin, görünce öldüresim geliyorsa kocamdır o benim' yazdım" dedi. - ESKİŞEHİR

Sevgililer Günü, Eskişehir, ESPARK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 03:53 Kaynak: İHA
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