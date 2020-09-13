Sevgi Evi sakinlerinin hamam keyfi - Son Dakika

BALIKESİR'in Dursunbey Belediyesi Sevgi Evi sakinleri, Düğüncüler bölgesinde piknikte buluştu. Pandemi döneminde uzun süredir izole halde olan yaşlılar, hamam suyunda keyif yaptı.

Pandeminin başladığı mart ayından bu yana Sevgi Evi Misafirhanesi'nde izole halde olan ve Covid-19 testleri sıklıkla yapılan yaşlılar, Düğüncüler bölgesinde bulunan ormanlık alanda piknik yaptı. Misafirhane sorumlularının eşliğinde gerçekleşen piknikte yaşlılar, doyasıya eğlendi. Dursunbey Belediyesi dezenfekte ekibi tarafından steril hale getirilen alanda yaşlılar, hamam keyfi de yaparken, yüzme bilmeyen yaşlılara çalışanlar eşlik etti.