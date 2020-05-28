Sevgilisi Gülnur'u işe giderken pompalı tüfekle öldürüp, polise teslim oldu (2) - Son Dakika

ÇALIŞMAK İÇİN KÜTAHYA'DAN GELMİŞ

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, sabah işe giderken, erkek arkadaşı Yusuf A. tarafından pompalı tüfekle vurularak, öldürülen Gülnur Kocabaş'ın (22) Kütahyalı olduğu, 2 yıl önce kendisinden 4 yaş büyük ablasıyla Manisa'ya gelip, yerleştiği öğrenildi. Kocabaş'ın, Aydın Sökeli olan Yusuf A. ile çalıştıkları Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde, elektronik malzeme üretilen fabrikada 1 yıl önce tanıştıkları belirtildi.

ABLA TEŞHİS ETTİ, CENAZE KÜTAHYA'DA

Acı haberi alan Gülnur Kocabaş'ın ailesi ise Manisa'ya gelmek üzere yola çıktı. Merkez Efendi Devlet Hastanesi 'nde otopsi işlemleri devam eden Kocabaş'ın cenazesini, aynı iş yerinde çalışan, aynı evi paylaştığı ablası teşhis etti. Kocabaş'ın cenazesinin, otopsi işlemlerinin ardından yarın memleketi Kütahya'nın Şaphane ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

ERKEK ARKADAŞI SABIKALI ÇIKTI

Öte yandan emniyetteki işlemleri sürdürülen şüpheli Yusuf A.'nın, ifadesinde, Gülnur Kocabaş ile bir süredir arkadaş olduklarını belirtip, "Kendisini seviyordum. Beni aldattığını öğrendim. Sabah evden çıkınca yanımdaki pompalı tüfekle göğsüne ateş ederek öldürdüm. Suçumu kabul ediyorum" dediği öğrenildi.

Yusuf A.'nın memleketi Aydın Söke'de karıştığı 'hırsızlık' ve 'kasten yaralama' suçlarından sabıkalı olduğu ortaya çıktı.

Cemil SEVAL/MANİSA,