Sevgilisi hamile kalınca çocuğu düşürmek için darp ettirdi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sevgilisi hamile kalınca çocuğu düşürmek için darp ettirdi - Son Dakika

Sevgilisi hamile kalınca çocuğu düşürmek için darp ettirdi

6 saat önce

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 7 aylık hamile sevgilisinin karnındaki bebeği düşürmek için iş arkadaşına 35 bin TL vererek darp ettiren ve olaya gasp süsü veren şahıs ile iş arkadaşı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sevgilisi hamile kalınca çocuğu düşürmek için darp ettirdi, System.String[]

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 7 aylık hamile sevgilisinin karnındaki bebeği düşürmek için iş arkadaşına 35 bin TL vererek darp ettiren ve olaya gasp süsü veren şahıs ile iş arkadaşı tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olay, 14 gün önce Adapazarı ilçesinin Dr. Kamil Sokak'ta gece saat 23.25 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 7 aylık hamile olan kadın, gece saatlerinde Dr. Kamil Sokak'ta yürüdüğü sırada arkasından gelen bir şahsın saldırısına uğradı. Hamile kadını saçından sürükleyerek tekmeleyen saldırgan, sonrasında kadının kolundaki çantasını alarak olay yerinden kaçtı. Olayın arından inceleme Başlatan Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayis Şube Müdürlüğü Gasp Büro ekipleri, çantayı boş bir şekilde olayın yaşandığı yerin yakınında buldu.


Olaya ilişkin incelemeyi derinleştiren ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek olaya karışan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Hamile kadının ve çevredekilerin ifadesine başvuran polis ekipleri, mağdur kadının erkek arkadaşı ve çocuğun babası olduğu iddia edilen 34 yaşındaki T.O.K. ve Ü.Ö. isimli şahısların bağlantılarını araştırmaya başladı. İnceleme sonrasında gasp olayını gerçekleştirdiği iddia edilen Ü.Ö. ile aynı yerde çalıştığı T.O.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.


Şahıslardan Ü.Ö. sorgusunda, T.O.K.'nin mağdur kadınla birlikteliklerinden olan çocuğu istememesinden dolayı çocuğu düşürmesi için 35 bin TL karşılığında kadını dövdürmek amacıyla birilerinin arandığını ve olayı kabul ederek saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Adapazarı, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 05:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Garanti BBVA 323,3 milyon liralık takipteki kredilerini sattı
Kürtajı kabul etmeyen hamile eski sevgilisini, 35 bin TL karşılığında arkadaşına dövdürdü Sakarya'da hamile kadının darbedilmesine ilişkin 2 zanlı yakalandı Arkadaşı haber verdi, polis ipten kurtardı

Son Dakika Haberleri
23:23 Adalet Bakanı Gül: "Yargı hiçbir kişi, kurum veya merciden emir ve talimat alamaz" - Son Dakika
23:21 Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
23:20 2020 merkezi yönetim bütçe görüşmeleri - Son Dakika
23:18 Adalet Bakanı Gül: "Yargı ve sorunları tüm milletin ortak sorunlarıdır" - Son Dakika
23:16 Siber güvenlik şirketi: 'Türkiye'de 460 bin kredi kartı bilgisi çalındı; karaborsada satışa sunuldu' - Son Dakika
22:45 Arkadaşı haber verdi, polis ipten kurtardı - Son Dakika
22:40 Ahmet Hakan ile Talat Atilla arasında canlı yayında gergin anlar! - Son Dakika
22:35 Askerlere namaz hazırlığında terör saldırısı: 70 ölü - Son Dakika
21:42 PSG-Galatasaray maçı başladı! Haydi Cim-Bom - Son Dakika
21:01 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 23:27:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sevgilisi hamile kalınca çocuğu düşürmek için darp ettirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]