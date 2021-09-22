Sevgilisinden ayrılan 17 yaşındaki genç, otoyol üzerindeki köprüye çıkarak intihara kalkıştı - Son Dakika

Adana'nın Sarıçam ilçesinde yaşanan olayda iddiaya göre 17 yaşındaki S.A.A. sevgilisinin kendisini terk ettiğini öne sürerek Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki köprüye çıktı.

GENCİN DÜŞECEĞİ YERE HAVA YASTIĞI AÇILDI

Genç, polis gelince köprünün demir korkuluklarına tırmanarak atlayacağını söyledi. Bunun üzerine olay yerine itfaiye ekipleri de sevk edildi. Ekipler gencin atladığında düşeceği noktaya hava yastığı açtı.

İNECEĞİNİ SÖYLEDİ AMA KENDİNİ AŞAĞI BIRAKTI

Polisin ikna çabaları sürerken genç ineceğini söyleyip birden kendini aşağı bıraktı. Genç itfaiyenin açtığı hava yastığının üzerine düştü. Ölümden dönen genç hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.