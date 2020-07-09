SEVGİLİSİNE ŞİDDET UYGULAYAN RUBATO'NUN SOLİSTİ ÖZER ARKUN HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI - Son Dakika

SEVGİLİSİNE ŞİDDET UYGULAYAN RUBATO'NUN SOLİSTİ ÖZER ARKUN HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

RUBATO grubunun solisti Özer Arkun'un kız arkadaşı B.Y., Arkun tarafından darp edildiğini iddia ederek savcılığa başvurdu.

RUBATO grubunun solisti Özer Arkun'un kız arkadaşı B.Y., Arkun tarafından darp edildiğini iddia ederek savcılığa başvurdu. Avukatı Fatih Uzun aracılığı ile İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran B.Y., ayrıca savcılığa giderek ifade verdi.

Kılıçdaroğlu'dan İBB'ye atanan Can Akın Çağlar'la ilgili tartışmalara tek cümlelik yanıt
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
Maske takmak koronavirüs riskini yüzde 65 azaltıyor
B.Y. ifadesinde Özer Arkun ile 2020 Mart ayında evlilik kararı aldıklarını, Üsküdar'daki evinde 4 Mayıs 2020 tarihinde evlilik meselesi nedeniyle, tartışma üzerine şiddete maruz kaldığını kaydetti. B.Y. "Saçımdan kan geliyordu. Yüzümde, başımda travma vardı. Gözlerimde morluk vardı. Dudaklarım patladı. Kolumda morluklar vardı. Kolum incindi. Ağrılarım çok fazlaydı. Hala psikolojik olarak burnumdan kan geliyor. Gözümdeki morluklardan dolayı 17 tane gözaltı kremi aldım" dedi.

Kendisini yatak odasına kilitleyerek koruma altına aldığını söyleyen B.Y., "10-15 dakika özür diledi. Kapıyı açtığımda öpmeye çalıştı, benden uzaklaşmasını istediğimde ise kafama suratıma yumruk attı. Banyoda yüzümü temizlerken bilincimi kaybetmişim. Gözümü açtığımda yüzüme buz torbası koyuyordu. Kimseye bahsetmemem şartıyla beni hastaneye götüreceğini söyledi. Hastaneye gittik. Korktuğumdan merdivenden düştüğümü söyledim. Özer'in evde benim kanlarımı temizlerken çok kısa bir videosunu çektim" iddiasında bulundu.

AİLE MAHKEMESİNDEN DE UZAKLAŞTIRMA ALDI

İstanbul Anadolu 1. Aile Mahkemesi, B.Y.'nin başvurusu üzerine Özer Arkun'un 4 ay süre ile B.Y.'nin konutuna ve işyerine yaklaşmaması, iletişim aralarıyla rahatsız etmemesi kararı aldı.

Görüntü dökümü:

----------------------

-B.Y.'nin ifadesinde sözünü ettiği Özer Arkun tarafından temizlenen yerler


- İstanbul
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 10:48 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SEVGİLİSİNE ŞİDDET UYGULAYAN RUBATO'NUN SOLİSTİ ÖZER ARKUN HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

15:02 Son Dakika: Üreticilere yapılacak 651 milyon liralık destek ödemesi yarın akşam hesaplara yatırılacak 14:59 Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı 14:45 Dedesini balkondan düşerken gören torunu gözyaşlarına boğuldu 14:33 4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı 14:29 Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti 14:17 Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı 13:33 İran'da koronavirüs salgınında en yüksek günlük ölüm sayısı yaşandı 13:01 Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı 11:52 Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 12 yaralı 11:32 Polonya'da tren garında şişeye gizlenmiş İkinci Dünya Savaşı'na ait mektup bulundu 11:22 Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı 10:41 Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira 10:25 Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada 09:26 Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı 20:03 Son Dakika: Bakan Koca, "Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?" sorusuna yanıt verdi
Sıla, sevgilisine şiddet uyguladığı iddia edilen Özer Arkun'la arkadaşlığını bitirdi
17:31
Kılıçdaroğlu'dan İBB'ye atanan Can Akın Çağlar'la ilgili tartışmalara tek cümlelik yanıt
17:27
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
17:03
Maske takmak koronavirüs riskini yüzde 65 azaltıyor
16:41
Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı
16:40
Mesut Özil'in Türkiye ya da ABD'ye transfer olacağı iddia edildi
16:29
Cinsel tacizle suçlanan Seul Belediye Başkanı vasiyet mesajı bırakıp ortadan kayboldu
16:19
Bakırköy Belediyesi, havai fişek kullanımını yasakladı
16:05
Beşiktaş'ta Mehmet Topal'ın transferi gündeme geldi
15:03
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
15:03
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2020 17:37:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: SEVGİLİSİNE ŞİDDET UYGULAYAN RUBATO'NUN SOLİSTİ ÖZER ARKUN HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]