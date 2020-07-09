SEVGİLİSİNE ŞİDDET UYGULAYAN RUBATO'NUN SOLİSTİ ÖZER ARKUN HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI - Son Dakika

RUBATO grubunun solisti Özer Arkun'un kız arkadaşı B.Y., Arkun tarafından darp edildiğini iddia ederek savcılığa başvurdu. Avukatı Fatih Uzun aracılığı ile İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran B.Y., ayrıca savcılığa giderek ifade verdi.
Kendisini yatak odasına kilitleyerek koruma altına aldığını söyleyen B.Y., "10-15 dakika özür diledi. Kapıyı açtığımda öpmeye çalıştı, benden uzaklaşmasını istediğimde ise kafama suratıma yumruk attı. Banyoda yüzümü temizlerken bilincimi kaybetmişim. Gözümü açtığımda yüzüme buz torbası koyuyordu. Kimseye bahsetmemem şartıyla beni hastaneye götüreceğini söyledi. Hastaneye gittik. Korktuğumdan merdivenden düştüğümü söyledim. Özer'in evde benim kanlarımı temizlerken çok kısa bir videosunu çektim" iddiasında bulundu.
AİLE MAHKEMESİNDEN DE UZAKLAŞTIRMA ALDIİstanbul Anadolu 1. Aile Mahkemesi, B.Y.'nin başvurusu üzerine Özer Arkun'un 4 ay süre ile B.Y.'nin konutuna ve işyerine yaklaşmaması, iletişim aralarıyla rahatsız etmemesi kararı aldı.
Görüntü dökümü:----------------------
-B.Y.'nin ifadesinde sözünü ettiği Özer Arkun tarafından temizlenen yerler