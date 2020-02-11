Sevgilisiyle 250 bin liraya kiralık katil tutup, eşini öldürtmüş ve düzeltme - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sevgilisiyle 250 bin liraya kiralık katil tutup, eşini öldürtmüş ve düzeltme - Son Dakika

Sevgilisiyle 250 bin liraya kiralık katil tutup, eşini öldürtmüş ve düzeltme

6 saat önce

Yazı İşleri Müdürleri'nin dikkatine Önceki haberimizde fotoğrafta Bekir Koyuncu olduğu belirtilen kişinin Akın Kulakçı olduğu, kaynağından düzeltildi.

Sevgilisiyle 250 bin liraya kiralık katil tutup, eşini öldürtmüş ve düzeltme, System.String[]

Yazı İşleri Müdürleri'nin dikkatine

Önceki haberimizde fotoğrafta Bekir Koyuncu olduğu belirtilen kişinin Akın Kulakçı olduğu, kaynağından düzeltildi. Aşağıdaki fotoğrafın kullanılması ricasıyla...


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:23 Kaynak: DHA
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