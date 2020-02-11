Sevgilisiyle 250 bin liraya kiralık katil tutup, eşini öldürtmüş ve düzeltme - Son Dakika

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Sevgilisiyle 250 bin liraya kiralık katil tutup, eşini öldürtmüş ve düzeltme
6 saat önce
Yazı İşleri Müdürleri'nin dikkatine Önceki haberimizde fotoğrafta Bekir Koyuncu olduğu belirtilen kişinin Akın Kulakçı olduğu, kaynağından düzeltildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:23 Kaynak: DHA
Yazı İşleri Müdürleri'nin dikkatine
Önceki haberimizde fotoğrafta Bekir Koyuncu olduğu belirtilen kişinin Akın Kulakçı olduğu, kaynağından düzeltildi. Aşağıdaki fotoğrafın kullanılması ricasıyla...
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