Sevgilisiyle 250 bin liraya kiralık katil tutup, eşini öldürtmüş (2) - Son Dakika

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Sevgilisiyle 250 bin liraya kiralık katil tutup, eşini öldürtmüş (2)
1 saat önce
ŞÜPHELİLER TUTUKLANDIMuğla'nın Ula ilçesinde, Hasan Balaban'ın (60) evinin önünde tabancayla öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen Bekir Koyuncu (31), Özgür Arslan (45) Balaban'ın boşanma davası açtığı ayrı yaşadığı eşi Ebru Balaban (48) ile onun sevgilisi olduğu ileri sürülen Akın...
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:54 Kaynak: DHA
ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI
Muğla'nın Ula ilçesinde, Hasan Balaban'ın (60) evinin önünde tabancayla öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen Bekir Koyuncu (31), Özgür Arslan (45) Balaban'ın boşanma davası açtığı ayrı yaşadığı eşi Ebru Balaban (48) ile onun sevgilisi olduğu ileri sürülen Akın Kulakçı (33) tutuklandı.
Cavit AKGÜN/ MUĞLA,
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