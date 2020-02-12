Sevgilisiyle 250 bin liraya kiralık katil tutup, eşini öldürtmüş (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sevgilisiyle 250 bin liraya kiralık katil tutup, eşini öldürtmüş (2) - Son Dakika

Sevgilisiyle 250 bin liraya kiralık katil tutup, eşini öldürtmüş (2)

1 saat önce

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDIMuğla'nın Ula ilçesinde, Hasan Balaban'ın (60) evinin önünde tabancayla öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen Bekir Koyuncu (31), Özgür Arslan (45) Balaban'ın boşanma davası açtığı ayrı yaşadığı eşi Ebru Balaban (48) ile onun sevgilisi olduğu ileri sürülen Akın...

Sevgilisiyle 250 bin liraya kiralık katil tutup, eşini öldürtmüş (2), System.String[]

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Muğla'nın Ula ilçesinde, Hasan Balaban'ın (60) evinin önünde tabancayla öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen Bekir Koyuncu (31), Özgür Arslan (45) Balaban'ın boşanma davası açtığı ayrı yaşadığı eşi Ebru Balaban (48) ile onun sevgilisi olduğu ileri sürülen Akın Kulakçı (33) tutuklandı.

Cavit AKGÜN/ MUĞLA,


Hasan Balaban, Ula, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:54 Kaynak: DHA
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