Son Dakika Haberleri: "Sevmekten Öldü Desinler" adlı oyun seyirciyle buluştu
Son Dakika Magazin 'Sevmekten Öldü Desinler' adlı oyun seyirciyle buluştu - Son Dakika Magazin

"Sevmekten Öldü Desinler" adlı oyun seyirciyle buluştu

6 saat önce

Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde prömiyeri gerçekleşen oyunu izleyenler arasında Merve Sevi, Duygu Şen, Murat Akkoyunlu, Ayfer Dönmez, Damla Cercisoğlu, Kerem Seven ve Baran Erdoğan da vardı.

Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde prömiyeri gerçekleşen oyunu izleyenler arasında Merve Sevi, Duygu Şen, Murat Akkoyunlu, Ayfer Dönmez, Damla Cercisoğlu, Kerem Seven ve Baran Erdoğan da vardı. Yönetmen koltuğunda Ebru Kara'nın oturduğu oyun, Yeşilçam filmlerinin unutulmaz şarkılarıyla izleyicilere nostalji yaşattı.

Donald Trump, Merve Sevi, Duygu Şen, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 09:47 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump: "Seçimlerden önce mali kayıtlarımı yayımlayacağım"
Rus model Maria Liman, "Dikkat dağıtırım" diyerek parti sözcülüğü teklifini geri çevirdi Murat Dalkılıç'tan Hande Erçel'in cinsel istismar sahnesiyle ilgili ilginç yorum: Diziyi izledim ama o sahneyi görmedim Defne Samyeli'nin erkek kardeşiyle paylaşımına beğeni yağdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 16:10:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Sevmekten Öldü Desinler" adlı oyun seyirciyle buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]