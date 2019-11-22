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"Sevmekten Öldü Desinler" adlı oyun seyirciyle buluştu
6 saat önce
Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde prömiyeri gerçekleşen oyunu izleyenler arasında Merve Sevi, Duygu Şen, Murat Akkoyunlu, Ayfer Dönmez, Damla Cercisoğlu, Kerem Seven ve Baran Erdoğan da vardı.
Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde prömiyeri gerçekleşen oyunu izleyenler arasında Merve Sevi, Duygu Şen, Murat Akkoyunlu, Ayfer Dönmez, Damla Cercisoğlu, Kerem Seven ve Baran Erdoğan da vardı. Yönetmen koltuğunda Ebru Kara'nın oturduğu oyun, Yeşilçam filmlerinin unutulmaz şarkılarıyla izleyicilere nostalji yaşattı.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 09:47
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