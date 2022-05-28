Bacanağı tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Bacanağı tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi yaşamını yitirdi

28.05.2022 17:34

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, bacanağı tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, bacanağı tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti.

Tartıştığı eşiyle konuşmak için bacanağı H.O'nun (41) Belen Caddesi'ndeki evine giden Yasin Bihan (34) ile bacanağı arasında kavga çıktı.

H.O, evindeki ruhsatsız av tüfeğiyle Bihan'a ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Bihan'ın cesedi incelemelerin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan H.O, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bacanağı tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi yaşamını yitirdi
Bacanağı tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi yaşamını yitirdi
Bacanağı tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi yaşamını yitirdi
Bacanağı tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi yaşamını yitirdi
Bacanağı tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi yaşamını yitirdi
Bacanağı tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi yaşamını yitirdi
Bacanağı tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi yaşamını yitirdi
Bacanağı tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi yaşamını yitirdi
Bacanağı tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi yaşamını yitirdi
Bacanağı tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi yaşamını yitirdi

YORUMLAR
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Muğla'da bacanağı tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi yaşamını yitirdi Muğla'da bacanağı tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi yaşamını yitirdi 37 yaşındaki bir motosiklet sürücüsü, karşı yönden gelen kamyonla çarpışarak yaşamını yitirdi 37 yaşındaki bir motosiklet sürücüsü, karşı yönden gelen kamyonla çarpışarak yaşamını yitirdi
Kaynak: AA

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