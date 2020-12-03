Seydişehir Belediye Başkanı Tutal'dan engelli çalışma arkadaşlarına jest - Son Dakika

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında çalışma arkadaşlarını ziyaret ederek günlerini kutladı.

Belediye bünyesinde işçi, memur ve farklı kademelerde çalışan Ümmügülsüm Balcı, Mehmet Küçük, Kenan Kaya ve Cemalettin Önder'i ziyaret eden Tutal, çalışma arkadaşlarına çiçek takdim etti.

Belediyede çalışan engelli personeldeki gayretlere şahit oldukların dile getiren Tutal, şunları kaydetti:

"Hem çalışıyor, hizmet ediyor hem de sosyal hayattan kopmuyorsunuz. Hayat devam ediyor. Rutin görevlerini yerine getiriyorlar. Bizler belediyeler olarak bu kardeşlerimiz için sosyal hayatta, gerekse özel hayatlarında kolaylıklar noktasında bugüne kadar elimizden geleni yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Özellikle şehir içindeki ulaşımları ve iletişimleri noktasında herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Bizden bu konularda ne zaman bir talepleri, istekleri olursa her zaman emirlerindeyiz."

Belediye personeli Ümmügülsüm Balcı ise Tutal'a teşekkür ederek, "Belediye Başkanımıza engelliler için ilçemizde yapmış olduğu projeler, engelli şarj istasyonu ve engelli rampaları ile kazandırmış olduğu çalışmalar için teşekkür ediyorum. Başkanımız her yıl olduğu gibi bu yıl da bizi günümüzde unutmadı. Çalışmalarında kolaylıklar diliyorum." ifadesini kullandı.