Son Dakika Haberleri: Seydişehir Belediyesi ekiplerinden mezarlıklarda temizlik

Seydişehir Belediyesi ekiplerinden mezarlıklarda temizlik

1 saat önce

Konya'nın Seydişehir İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi merkez ve kırsal mahallelerde bulunan mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışmalarına devam ediyor.

Seydişehir Belediyesi ekiplerinden mezarlıklarda temizlik, System.String[]
Konya'nın Seydişehir İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi merkez ve kırsal mahallelerde bulunan mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışmalarına devam ediyor.

Vatandaşların rahat bir şekilde mezarlık ziyaretlerini yapabilmeleri için temizlik çalışmaların başlatıldığı ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, sorumluluk alanında bulunan mezarlıkların çevre temizliği ve bakımlarının devam ettiğini belirtti.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "İlçemizdeki mezarlıkların bakım ve temizliğine rutin olarak devam ediyoruz. Ekiplerimizin bir kısmı Akyol Mezarlığının çevre düzenlemesini ve bakımına devam ediyor. Belediye olarak şehir mezarlıklarımızı düzenli olarak bakımdan geçiriyoruz. Vatandaşlarımızın mezarlık ziyaretlerini rahat yapabilmeleri için bu tür çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Mezarlık alanlarında bulunan ağaçların budandığını, bakım ve temizliğinin yapıldığını kaydeden Başkan Tutal, boş alanlarda bulunan ot, kağıt, naylon, pet şişe gibi çevreye zarar veren atıklarında belediye bağlı ekipler tarafından toplandığını mezarlıkların temiz bir görünüme kavuştuğunu kaydetti. - KONYA
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 02:21 Kaynak: İHA
Mehmet Tutal, Ramazan Bayramı, Konya, Seydişehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bayramda Sahneye Çıkacak Ünlülerin Alacağı Ücretler Belli Oldu Oyun Oynarken Üzerlerine Kaynar Süt Dökülen İkizlerden Biri Hayatını Kaybetti Hadise'nin Ramazan Bayramındaki Konserlerinden Kazanacağı Ücret Belli Oldu 17 Bin Ağaç Kesilecek! Ballıkayalar Milli Parkı'ndan Otoyol Geçirilmesine Onay Verildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.5.2019 16:13:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Seydişehir Belediyesi ekiplerinden mezarlıklarda temizlik
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]