Seydişehir'de kasım ayında meyve veren erik ağacı görenleri şaşırttı - Son Dakika

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir vatandaşın bahçesinde bulunan erik ağacının, kasım ayında meyve vermesi görenleri şaşırttı.

Hava sıcaklıklarının normalin üstünde seyrettiği Seydişehir'de, bahçelerde bulunan erik ağaçları Kasım ayında meyve verdi.

Bahçesindeki erik ağacı meyve veren Hasan Leventoğlu, çok şaşırdıklarını belirterek, "İlk defa yaşadığım bir olay. Geçen yıl hava daha soğuktu, bu sene havalar sıcak gidiyor. Normalde bahar ayında erik topladığımız ağaç, bu sene kasım ayında erik verdi. Ağacı 10 yıl önce dikmiştim. İlginç bir durum. Görenler, hayret ediyor." diye konuştu.