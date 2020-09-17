Seydişehir'de Kovid-19 denetimleri - Son Dakika

Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliklerine gönderdiği "Sağlık için hepimiz için" başlıklı genelgesi kapsamında ilçe esnafını ziyaret edip, denetimlerde bulundu.

İlçe genelindeki resmi kurum, lokanta, restoran, market, berber ve kuaförleri ziyaret edip denetleyen Kaymakam Erdoğan'a ilçe pandemi sorumlusu Ferhat Tükel eşlik etti.

Esnafın genel itibarıyla kurallara uyduğunu belirten Kaymakam Aydın Erdoğan, "Biz özellikle esnafımızın maske konusunda kendilerini görevli birimlerimizle sürekli uyarıyoruz. Tüm uyarılara rağmen kurallara uymayan vatandaşlarımız hakkında cezai işlem yapılıyor ve bundan sonra da yapmak zorunda kalacağız. Herkes kendini denetler ise maskesine, mesafesine, temizliğine dikkat ederse bu hastalıktan kurtulmuş olacağız. Bütün vatandaşlarımızdan maske takmalarını ve temizliklerine dikkat etmelerini, kendi sevdikleri için, çevresindeki insanlar için ve toplumun geneli için önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu süreçte kurallara uyan esnafımıza ve hemşehrilerimize teşekkür ediyorum." dedi.