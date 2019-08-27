Son Dakika Haberleri: Seydişehir'de merkezdeki kokereç tezgahları kaldırıldı
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Seydişehir'de merkezdeki kokereç tezgahları kaldırıldı

1 saat önce

Konya'nın Seydişehir İlçe Belediyesi, vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda faaliyet gösteren kokoreç tezgahlarını şehir merkezinden kaldırdı.

Seydişehir'de merkezdeki kokereç tezgahları kaldırıldı, System.String[]

Konya'nın Seydişehir İlçe Belediyesi, vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda faaliyet gösteren kokoreç tezgahlarını şehir merkezinden kaldırdı.


Vatandaşlardan gelen şikayet ve istek doğrultusunda böyle bir uygulamayı faaliyet geçirdiklerini kaydeden Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "Şehir içinde bulunan ve akşam saatlerinden, gece geç saatlere kadar devam eden kokoreç tezgahları için vatandaşlarımızdan belediyemize ve İlçe Kaymakamlığımıza yoğun şikayetler geliyordu. Çoğunluğunun çevresel ve görsel anlamda şikayetçi olduğu kokoreç tezgahları şehir dışına taşınarak belirli bir statüye kavuşturuldu" dedi.


Kokoreççiler ile yapılan görüşmeler sonrasında kendilerine belirlenen Dörtyol Kavşağı ve Otogar TÜV kavşağında yerleri kura ile belirlendiğini belirten Başkan Tutal, "Kokoreççi esnafının duman ve kokudan pencerelerini açamadıklarını, gürültüden uyuyamadıklarını söyleyerek şikayette bulunan vatandaşların talebine Seydişehir Belediyesi cevap vermiş oldu. Belediyemiz tarafından kendilerine ayrılan yerlerde gerekli düzenlemeler yapılarak seyyar kokoreççiler çalışmalarına başladı" şeklinde konuştu. - KONYA

Mehmet Tutal, Seydişehir, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 12:02 Kaynak: İHA
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