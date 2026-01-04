Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, Pınarbaşı Mahallesinde Eski Demirciler Sanayi bölgesinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan C.E. ve D.E, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılar, müdahalenin ardından il merkezine sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Seydişehir'de trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.