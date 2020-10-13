Seydişehir'de zabıta ekiplerinden etiket denetimi - Son Dakika

Seydişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerde fiyat, etiket ve reyon-kasa fiyat çıkış denetimi gerçekleştirdi.

Marketlerin vatandaş üzerinden aşırı kazanç elde etmemesi için denetimler gerçekleştiren Seydişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ürün fiyatlarını ve ürünün yer aldığı reyonda fiyat etiketinin olup olmadığını denetliyor.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin market ve bakkallardaki etiket denetimlerinin devam edeceğini kaydetti.

Market ve bakkallarda kanunen ürünlerin fiyatlarının görülebilecek yerlerde olması, etiketli şekilde satışa sunulması ve fiyat tarifesinin görülmesi gerektiğini belirten Tutal, "Alışveriş yapan vatandaşlarımızın mağdur olmaması için ürünlerini etiketsiz ve fiyatlarını göstermeksizin satışa sunanlara gerekli uyarılar yapılıyor. Uyarıları dikkate almayan işletmelerimizde gerekli cezai işlem yapılacağı hatırlatılıyor." ifadesini kullandı.