Seydişehir'den kısa kısa - Son Dakika
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Seydişehir'den kısa kısa

27.06.2022 15:11
Seydişehir'den kısa kısa

Seydişehir Belediyesi tarafından "Seydişehir söylüyor" halk konseri düzenlendi.

Seydişehir Belediyesi tarafından "Seydişehir söylüyor" halk konseri düzenlendi.

Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen programda, farklı okullarda ve meslek kollarında bulunan kişilerden oluşan 35 kişi, Morton Müzik orkestrası eşliğinde sahne alarak çeşitli eserleri seslendirdi.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, yaptığı açıklamada, "Sanatçılarımızın söylemiş oldukları eserler ve bestelerde, bugün bu milletin özünü yansıtmaktadır. Seydişehir kültür, sanat ve eğitim noktasında çıtanın üst noktalarına kendini taşımıştır. Gençlerimizin yeteneklerini görmek, seslerini dinlemek güzel." ifadelerini kullandı.

Konsere Kaymakam Deniz Pişkin, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Mesudiye ve Çat şenliği yapıldı

Konya'nın Seydişehir ilçesi Mesudiye ve Çat mahalleri şenliği yapıldı.

Mesudiye ve Çat Sosyal Yardımlaşma ve Kalkınma Kültür Derneği tarafından organize edilen şenliğe, farklı illerde ikamet eden Mesudiye ve Çatlılar katıldı.

Şenlikleri düzenleyenlere teşekkür eden Kaymakam Deniz Pişkin, "Bu tür etkinlikler birlik ve beraberliklerin yaşandığı kaynaşmanın, kardeşliğin ön plana çıktığı yerlerdir. Şenliklerimizin düzenlenmesinde emeği geçenleri kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Şenlik, yemek ikramının ardından çeşitli yarışmaların düzenlenmesiyle sona erdi.

Şenliğe Seydişehir Kaymamı Deniz Pişkin, AK Parti Seydişehir İlçe Başkanı Kemalettin Atalay ve davetliler katıldı.

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Kaynak: AA

Mehmet Tutal, Seydişehir, Mesudiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seydişehir'den kısa kısa - Son Dakika

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