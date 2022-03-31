Seydişehir'e Bahaddin Paslı Kültür Sanat Evi açıldı - Son Dakika
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Seydişehir'e Bahaddin Paslı Kültür Sanat Evi açıldı

31.03.2022 09:09
Seydişehir'e Bahaddin Paslı Kültür Sanat Evi açıldı

Seydişehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan, Seydişehir'in yetiştirdiği halk ozanlarından biri olan Bahaddin Paslı'nın isminin verildiği Kültür ve Sanat Evi'nin açılışı yapıldı.

Seydişehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan, Seydişehir'in yetiştirdiği halk ozanlarından biri olan Bahaddin Paslı'nın isminin verildiği Kültür ve Sanat Evi'nin açılışı yapıldı.

Seydişehir Belediyesi tarafından kamulaştırması yapılan Hacı Seyitali Mahallesi Türbe Camisi karşısında metruk durumda bulunan tarihi ev, yeniden aslına uygun olarak restore edilerek ilçeye kazandırıldı.

Açılışa katılan ilçe kaymakamı Deniz Pişkin "Bu insanlar müstesna insanlardır. Anadolu bilgeliği dediğimiz kavramı o insanlar üzerinde vücuda geldiğini görür ve duyarız. Seydişehir'de Anadolu bilgeliği Bahaddin Paslı Hocamda vücuda gelmiştir. Bana göre Bahaddin Paslı Seydişehir'in Aşık Veysel'i, halk adamı, şairi, yazarıdır. Böyle bir eseri ilçemize kazandıran, gençlerimizin hizmetine sunan Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyor, hayırlı uğurlu olsun diyorum." dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal da, "Seydişehir'imizin yarınlarını inşa ve ihya edecek olan gençlerine hizmet etmek, bu anlamda çok ayrı bir anlam taşımaktadır. Seydişehir'imizin bağrında filizlendirip yetiştirdiği ozanlarımızdan, şairlerimizden, yazarlarımızdan biri olan Bahaddin Paslı büyüğümüz de tüm insanlığa kucak açmış, besteleri, güfteleri, şiirleri ve oyunlarıyla ismini Seydişehir'imizin tarihine altın harflerle yazdırmış, eserleriyle de ismini ölümsüzleştirmiştir." şeklinde konuştu.

Kültür ve Sanat Evine adı verilen Bahaddin Paslı ise, "Seydişehir sevdası ve aşkı ile yanıp tutuştuğum doğrudur. Hiçbir karşılık beklemeden sevdim ve sevmeye devam ettim. 14 Eser yayınladım 15'inci eserim yakında yayınlanıyor. Ömrüm elverdiği sürece Seydişehir aşığı olarak yazmaya devam edeceğim. Bu güzel evi ilçemize kazandıran ve şahsımın ismini vererek beni onurlandıran, Belediye Başkanımız Mehmet Tutal ve ekibine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından İlçe Müftüsü Adem Bebek'in yaptığı duayla sanat evinin açılışı yapıldı.

Açılışına Kaymakam Deniz Pişkin, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Cumhuriyet Başsavcısı Durmuş Ali Karakoca, Emniyet Müdürü Cevdet Arıcı, Siyasi Parti İlçe Başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının daire amirleri, Bahaddin Paslı ve ailesi ile çok sayıda davetli katıldı.

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Seydişehir Belediyesi, Deniz Pişkin, Seydişehir, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Seydişehir'e Bahaddin Paslı Kültür Sanat Evi açıldı - Son Dakika


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