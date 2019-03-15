Son Dakika Haberleri: Seydişehir Kaymakamı Erdoğan'dan Hastane Ziyareti

Seydişehir Kaymakamı Erdoğan'dan Hastane Ziyareti

1 saat önce

Konya'nın Seydişehir ilçesinde Kaymakam Aydın Erdoğan, Seydişehir Devlet Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Seydişehir Kaymakamı Erdoğan'dan Hastane Ziyareti, System.String[]
Konya'nın Seydişehir ilçesinde Kaymakam Aydın Erdoğan, Seydişehir Devlet Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.


Hastalar ile sohbet ederek, dilek ve isteklerini dinleyen Erdoğan, çocuklara da çeşitli hediyeler verdi.

Ziyarete, Kaymakam Erdoğan'ın eşi Havva Erdoğan ve Seydişehir Devlet Hastanesi Başhekimi Seyit Ali Deniz de katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:10 Kaynak: AA

Aydın Erdoğan, Konya, Seydişehir, Güncel
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