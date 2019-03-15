Seydişehir Kaymakamı Erdoğan'dan Hastane Ziyareti
1 saat önce
Konya'nın Seydişehir ilçesinde Kaymakam Aydın Erdoğan, Seydişehir Devlet Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Konya
'nın Seydişehir
ilçesinde Kaymakam Aydın Erdoğan
, Seydişehir Devlet Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Hastalar ile sohbet ederek, dilek ve isteklerini dinleyen Erdoğan, çocuklara da çeşitli hediyeler verdi.
Ziyarete, Kaymakam Erdoğan'ın eşi Havva Erdoğan
ve Seydişehir Devlet Hastanesi Başhekimi Seyit Ali Deniz
de katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:10 Kaynak: AA
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