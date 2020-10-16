Seydişehir Kaymakamı Erdoğan muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, muhtarlarla bir araya geldi.

Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Seydişehir'de yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu.

Seydişehir İlçe Müftülüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen programda pandemi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında ilçede oluşturulan mahalle denetim ekiplerinin çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Kaymakam Erdoğan merkez ve kırsal mahalle muhtarları ile durum değerlendirme ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Halka daha iyi hizmet verebilmek, ilçenin sorunlarına çözüm getirebilmek ve tüm dünyayı etkisi altına alına Kovid-19 salgını nedeniyle alınması gereken tedbirler hakkında bilgilendirme yaptık. Muhtarlarımızla Kovid-19 salgını ile ilgili ilçemizdeki son durumu değerlendirdik. Muhtarlarımızla sürekli diyalog halindeyiz." ifadesini kullandı.

Toplantıya katılan mahalle muhtarları ise talep ve isteklerini dile getirerek, çalışmalardan dolayı Kaymakam Erdoğan'a teşekkür etti.