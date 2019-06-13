Seyhan Belediye Meclisi'nden icra önlemi
3 saat önce
Seyhan Belediye Meclisi toplam 19 maddeden oluşan Haziran ayı gündeminden 7 maddeyi daha görüşerek karara bağladı.
Seyhan
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 09:06 Kaynak: İHA
Belediye Meclisi toplam 19 maddeden oluşan Haziran ayı gündeminden 7 maddeyi daha görüşerek karara bağladı.
Başkan Akif Kemal Akay
, Meclis katipleri Duygu Ayçe Atikaslan ve Sultan Zeynep Erciyes
başkanlığında toplanan Seyhan Belediye Meclisinde gündem dışı söz alan olmayınca direkt gündemlere geçildi.
Gündemin 7-13 maddesinden biri 2 CHP'linin verdiği ret oyuna karşılık karar oy çokluğuyla, diğerleri ise oybirliği ile kabul edildi.
Gündemin 13. Maddesinde Seyhan Belediyesi
'nin gelirlerine gelebilecek muhtemel icrayı önlemek amacıyla bazı menkul ve gayrimenkul malları ile gelirlerinin icra kapsamından çıkarılması, yapılan görüşmelerden sonra oybirliği ile karara bağlandı. - ADANA
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