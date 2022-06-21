Seyhan Belediyesi çölyak hastaları için gluten içermeyen ekmek üretimine başladı - Son Dakika
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Seyhan Belediyesi çölyak hastaları için gluten içermeyen ekmek üretimine başladı

21.06.2022 15:55
Seyhan Belediyesi çölyak hastaları için gluten içermeyen ekmek üretimine başladı

Seyhan Belediyesi tarafından, çölyak hastaları için kurulan fırında gluten içermeyen ekmek üretimine başlandı.

Seyhan Belediyesi tarafından, çölyak hastaları için kurulan fırında gluten içermeyen ekmek üretimine başlandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen bilinçlendirme programa çölyak hastaları ve yakınları katıldı.

Çölyak hastalarına her konuda destek olduklarını belirten Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, çölyak hastaları için Seyhan Halk Pazarı'nda kurulan fırında yüksek kalitede glutensiz ekmek üretimine başladıklarını vurguladı.

Ekmeklerin piyasanın yaklaşık dörtte biri fiyatına satışa sunduklarını belirten Akay, şunları kaydetti:

"Elimizden geldiği kadar çölyak hastalarının yaşamını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Piyasada glutensiz ürüne ulaşmak zor olduğu gibi, bu tür gıdaların fiyatları da aile bütçesini oldukça zorlayacak düzeyde. Bu gerçeklerden yola çıkarak uzunca zamandır düşündüğümüz çalışmayı tamamlama noktasına geldik."

Açıklamada, çölyak hastaları için üretilen yüksek kalitedeki glutensiz ekmeğin piyasada satılan emsallerinin yaklaşık dörtte bir fiyatına Seyhan Halk Pazarı'ndan ulaşabileceği belirtildi.

Etkinliğin ardından katılımcılara gluten içermeyen gıdalar ikram edildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Seyhan Belediyesi çölyak hastaları için gluten içermeyen ekmek üretimine başladı - Son Dakika

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