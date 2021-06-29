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SEYHAN'DA SURİYELİ KADINLAR HEM TÜRKÇE ÖĞRENİYOR HEM DE MESLEK SAHİBİ OLUYOR - Son Dakika

SEYHAN'DA SURİYELİ KADINLAR HEM TÜRKÇE ÖĞRENİYOR HEM DE MESLEK SAHİBİ OLUYOR

29.06.2021 10:14

ADANA'da Seyhan Belediyesi Kadın Dayanışma Merkezi'nde sosyal uyum ve mesleki beceri eğitimleri alan Suriyeli kadınlar, bu sayede hem ekonomik kazanç sağlıyor hem de sosyalleşiyor.

ADANA'da Seyhan Belediyesi Kadın Dayanışma Merkezi'nde sosyal uyum ve mesleki beceri eğitimleri alan Suriyeli kadınlar, bu sayede hem ekonomik kazanç sağlıyor hem de sosyalleşiyor. Üç yıldır 5 bini aşkın Suriyeli mülteci kadına merkezde eğitim verildiğini belirten Seyhan Belediyesi Başkanı Akif Kemal Akay, Onlara eğitim verirken bir yandan da psikolojik ve ekonomik sorunlarının çözümü için destek oluyoruz. Sadece biz öğretmiyoruz, onların da burada ne kadar yetenekli olduklarını görüp bunu açığa çıkarmalarını sağlıyoruz dedi.

Seyhan Belediyesi Kadın Dayanışma Merkezi, 2018'de GIZ Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu desteği gerçekleştirdiği proje kapsamında, Suriyeli sığınmacılar başta olmak üzere kadınların sosyal ve ekonomik şartlarını güçlendirmeye ve sosyo-psikolojik gelişimlerini sağlamaya yönelik çalışmalar yapmaya başladı. Sığınmacı ve göçle gelen kadınlara merkezde ilk olarak Türkçe dersleri verilirken ardından yetenekleri ve istekleri doğrultusunda aşçılık, bilgisayar, tekstil, seramik ve resim, sabun, sirke, yüzey temizleyici, kolonya yapımı kursları ve geri dönüşüm atölyeleri gibi bölümlerde eğitim görmeleri sağlanıyor. Bu çalışmaların yanı sıra kadınlara psikolojik ve hukuki danışmanlık yapılıyor.

'SOSYAL YAŞAMA KATILIP NEFES ALIYORLAR'

Projedeki temel amacın sığınmacılar için sosyal uyumu sağlamak olduğunu kaydeden Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, aynı zamanda onların istihdamı konusunda çaba gösterdiklerini söyledi. Kadınların mesleki çalışmalar yaparak ekonomik gelir elde etmek adına bir kapı açtıklarını kaydeden Akay, Ayrıca sosyal yaşama katılarak bir nebze rahat nefes alıyorlar. Ülkedeki günlük yaşam içerisinde onlara kolaylık sağlayacak eğitimler veriyoruz. Hukuksal, psikolojik boyutlarda destek oluyoruz. 2018'den bu yana 5 binin üzerinde kadın burada eğitim gördü. Birçoğu ya merkezde ya da önerdiğimiz yerlere iş sahibi oldular. Onlara eğitim verirken bir yandan da psikolojik ve ekonomik sorunlarının çözümü için destek oluyoruz. Sadece biz öğretmiyoruz, onların da burada ne kadar yetenekli olduklarını görüp bunu açığa çıkarmalarını sağlıyoruz dedi.

'ÇOCUKLARINI DA GETİRİP KREŞE BIRAKABİLİYORLAR'

Merkezde görev yapan Seyhan Belediyesi Dış İlişkiler Müdürü Burcu Çimen, Suriyeli kadınların projeye yoğun ilgi gösterdiğini ve ürettikleri ürünlerin karşılığında kazanç sağlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Eğitime gelen kadınların çocuklarını da yanında getirdiğini anlatan Çimen, 'Merkezimizdeki kreşe çocuklarını bırakıp gönülleri rahat bir şekilde eğitime devam edebiliyorlar' diye konuştu.

Resim atölyesinde eğitim alan ve bugüne kadar çizdiği birçok tablonun satıldığını söyleyen Suriyeli Hamide Galiye (15) ise merkeze geldiğinde ikinci evinde gibi hissettiğini ve üretmekten mutluluk duyduğunu ifade etti. Kurumun psikoloğu Ranya Kimyongür ise verilen eğitimler ve sosyal destekle Suriyeli sığınmacıların yaşama tutunup sorunlarının çözülmesinin amaçlandığını kaydetti.

SEYHAN'DA SURİYELİ KADINLAR HEM TÜRKÇE ÖĞRENİYOR HEM DE MESLEK SAHİBİ OLUYOR
SEYHAN'DA SURİYELİ KADINLAR HEM TÜRKÇE ÖĞRENİYOR HEM DE MESLEK SAHİBİ OLUYOR
SEYHAN'DA SURİYELİ KADINLAR HEM TÜRKÇE ÖĞRENİYOR HEM DE MESLEK SAHİBİ OLUYOR
SEYHAN'DA SURİYELİ KADINLAR HEM TÜRKÇE ÖĞRENİYOR HEM DE MESLEK SAHİBİ OLUYOR

Seyhan Belediyesi, Suriyeli, Mülteci, Seyhan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SEYHAN'DA SURİYELİ KADINLAR HEM TÜRKÇE ÖĞRENİYOR HEM DE MESLEK SAHİBİ OLUYOR - Son Dakika


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