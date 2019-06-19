Son Dakika Haberleri: "Seyir Ensemble" konser verdi
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"Seyir Ensemble" konser verdi

21 dakika önce

Ross Daly ve öğrencisi Kelly Thoma tarafından kurulan "Seyir Ensemble", müzikseverlerle buluştu.

Ross Daly ve öğrencisi Kelly Thoma tarafından kurulan "Seyir Ensemble", müzikseverlerle buluştu.
Türkiye'den udi Yurdal Tokcan, kanun sanatçısı Göksel Baktagir ve İsrailli perküsyon sanatçısı Zohar Fresco'nun da yer aldığı topluluk, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen "47. İstanbul Müzik Festivali" kapsamında sahne aldı.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Amire Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşen konserde, sanatçılar kendi bestelerinin yanı sıra Derviş Mehmed, Sultan Abdülaziz ve Tanburi Cemil Bey'in eserlerini icra etti.
Osmanlı klasik müzik geleneğiyle Balkan ve Girit ritimlerini birleştiren "Seyr ü Sefa" isimli konserde ayrıca Sefarad, Suriye, Ermeni, Afgan ve Azeri halk şarkıları da seslendirildi.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 11:31 Kaynak: AA
Göksel Baktagir, Türkiye, Güncel
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