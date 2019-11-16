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Seyir halinde lastiği patladı: 4'ü çocuk 6 yaralı

6 saat önce

Seyir halinde lastiği patladı: 4'ü çocuk 6 yaralıOSMANİYE - Osmaniye'de seyir halinde iken lastiği patlayan otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı.

Seyir halinde lastiği patladı: 4'ü çocuk 6 yaralı

OSMANİYE - Osmaniye'de seyir halinde iken lastiği patlayan otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 17.30 sıralarında, Adana'dan Osmaniye'ye gitmekte olan Kenan E. yönetimindeki 80 BD 337 plakalı araç, TAG Otoyolu'nda otomobilin lastiğinin patlaması sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç içinde bulunan Kenan E. İlayda Ç. (12), Döndü Ç. (34), Gülten Gül E. (13), Mehmet Can Ç. (10), Ömer Çınar Ç.

Kazada sürücü ile birlikte 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi. Yaralılardan 2'i Ceyhan Devlet Hastanesine, 4'ü Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Seyir halinde lastiği patladı: 4'ü çocuk 6 yaralı

Osmaniye, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 10:02 Kaynak: İHA
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