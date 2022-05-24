Seyir halinde otomobile çarpan motosiklet sürüklenip refüje çıktı...Kaza anı kamerada
Sürücünün savrulduğu anlar güvelik kamerası tarafından kaydedildi
ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde aynı istikamette seyir halindeki otomobile çarptıktan sonra sürüklenen motosiklet sürücüsü refüje çıktı. Sürücü, kaskı sayesinde kazayı hafif yaralı atlattı.
Hasan Fehmi Boztepe Caddesi'nde Adliye istikametinden gelip Çakalderesi istikametine seyir halindeki Nazmi Ö.'nün kullandığı 06 BOP 933 plakalı motosiklet, Manavgat Emniyet Müdürlüğü'nü geçtiği sırada, sol tarafında aynı istikamette gitmekte olan otomobile temas ettikten sonra yolda sürüklenerek refüje çıktı. Kazada, sürüklenen ve başını refüjdeki bitkilere çarpan motosiklet sürücüsü başındaki kask sayesinde hafif yaralandı. Motosiklet sürücüsü Nazmi Ö., 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
"Kaza anı kamerada"
Kaza anı yol kenarında bulunan işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı. Sağ şeritte seyir halindeki motosikletin, küçük bir temasla yolda sürüklenerek refüje çıkması, motosiklet sürücüsünün başını çarpması görüntülerde yer aldı.
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