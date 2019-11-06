Son Dakika Haberleri: Seyir halindeki araç alev aldı
Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeki araç alev aldı

Seyir halindeki araç alev aldı

6 saat önce

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde seyir halindeki otomobil alev aldı.

Seyir halindeki araç alev aldı, System.String[]

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde seyir halindeki otomobil alev aldı.


Olay, Nurdağı- Gaziantep karayolunun 12'inci kilometresinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen araçtan, seyir halindeyken dumanlar yükseldi. Otomobilinden dumanların yükseldiğini fark eden sürücü, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Gaziantep, Nurdağı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 04:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Köpeğe çarpmamak için ani fren yaptı, zincirleme kazaya neden oldu: 1 ölü
Çanakkale'de bir baba 13 yaşındaki kızıyla ilişkisi olan arkadaşını av tüfeğiyle öldürdü Ağrı'da cezaevi ziyareti dönüşü feci kaza: 1 ölü, 18 yaralı Eşini, aşk yaşadığı amcasının oğluna öldürten kadın ve sevgilisi, müebbet hapis cezası aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 23:16:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Seyir halindeki araç alev aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]