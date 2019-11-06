Seyir halindeki araç alev aldı
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde seyir halindeki otomobil alev aldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 04:33 Kaynak: İHA
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde seyir halindeki otomobil alev aldı.
Olay, Nurdağı- Gaziantep karayolunun 12'inci kilometresinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen araçtan, seyir halindeyken dumanlar yükseldi. Otomobilinden dumanların yükseldiğini fark eden sürücü, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP
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