Seyir halindeki araç alev aldı

Olay, Nurdağı- Gaziantep karayolunun 12'inci kilometresinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen araçtan, seyir halindeyken dumanlar yükseldi. Otomobilinden dumanların yükseldiğini fark eden sürücü, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Köpeğe çarpmamak için ani fren yaptı, zincirleme kazaya neden oldu: 1 ölü